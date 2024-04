Las pericias de la habitación donde los jugadores de Vélez habrían cometido el abuso sexual: ¿Qué encontraron?

La prueba A es un cubre colchón con manchas pardo rojizas, esto es la presencia de sangre no menstrual tal cual coincide con el relato de la víctima que declaró que eso sucedió al denunciarlos y donde su abogada había relatado que quedó ensangrentada por la agresión física sexual, y la prueba C la cual es una frazada de microfibra de color marrón y donde los peritos establecieron presencia de fluidos biológicos.

Habitción hotel Hilton. Abuso sexual. Vélez.jpg Peritos hallaron sangre, semen y saliva en la habitación del hotel donde los jugadores de Vélez habrían abusado sexualmente de la joven tucumana. Foto: Google.

Luego, también se encontraron rastros de sangre en la alfombra próximo al frigobar así como en el lateral izquierdo de la mesa de luz, pero además se hallaron rastros de saliva que indicarían la presencia de los imputados en el lugar.

Los peritos establecieron ocho pruebas halladas en la habitación 407 del hotel a partir de un relevamiento hecho cuatro días después del hecho ocurrido el 3 de marzo pasado durante la noche.

Por ahora, menos Sosa, el resto de los jugadores está con arresto domiciliario y apelaron la medida por lo que ahora la Corte Suprema provincial definirá si avanza la acusación en su contra y de esta forma van a juicio oral y público de acuerdo a los distintos delitos por los que están imputados.

El testimonio de la denunciante contra los futbolistas de Vélez

“Yo acepto voluntariamente ir a un hotel con cuatro personas, poniendo textual (al referirse a los mensajes con Sosa) que no se desubiquen, yo en ningún momento digo sí ‘fiesta loca para todos’. Nunca fueron mis palabras. Me quisieron desacreditar con la frase en el mensaje que yo estas cosas las hago sola, yo me refiero a que yo siempre, siempre que tengo un trato con un futbolista, sea para que me pasen el equipo, para que me pasen las formaciones, para que me cuenten las internas, para tomar algo, para tener una cita, para salir, para lo que sea, me manejo sola y en privacidad”, comenzó la joven durante la audiencia.

“Yo di mi consentimiento para ir voluntariamente, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Yo acepté ir espontáneamente. Todo lo que sigue después no lo acepto”, agregó.

Juicio Abuso sexual. Jugadores de Vélez.jpg La periodista deportiva que denunció por abuso sexual a los jugadores de Vélez declaró que, "di mi consentimiento para ir voluntariamente, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Todo lo que sigue después no lo acepto”. Foto: TN.

Durante la declaración de los cuatro imputados apareció la versión de que le habrían dejado dinero a la joven para que volviera a su casa en taxi. Ella, sin embargo, sostuvo que le dejaron un fajo importante de dinero entre sus ropas íntimas para callarla.

“¿Qué yo pedí plata para volverme a mi casa? Yo no le pido plata a nadie, nunca en mi vida. O sea, eso es totalmente una mentira. La imagen mía de desatar de mi bombacha el fajo de plata, me genera repugnancia. Que me pagaron por lo que me han hecho o me querían callar por lo que me habían hecho: una de las dos cosas. Seguro”.