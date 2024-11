Las perlitas en La Bombonera: Riquelme en el palco, una insólita bandera y los cantitos de "la 12"

Pero también hubo tramos de la jornada bastante cuestionables. Ya en la previa del encuentro, durante los himnos, sonó "esta noche alientan los bosteros", que se repitió en el segundo tiempo.

Se volvió a cantar el "Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos a ganar, Que esta barra kilombera no te deja, no te deja de alentar" que no sonaba en las tribunas desde antes de 2018, cuando paulatinamente empezó a perder terreno entre las canciones para alentar a la selección. Lo mismo pasó con el "Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Olé olé olé, cada día te quiero más. Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar", que también estuvo varios años sin escucharse en los partidos de la selección y apareció en la Bombonera.

En el entretiempo se cantó el icónico "River decime qué se siente", la melodía de la hinchada de Boca que hace referencia al descenso de su clásico rival.

Embed En el entretiempo de Argentina - Perú en La Bombonera, los hinchas de Boca se acordaron de River con esta canción. pic.twitter.com/1ldWGmdYaO — TyC Sports (@TyCSports) November 20, 2024

Recién a los 28' del segundo tiempo sonó por primera vez "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", que se transformó en clásico desde la previa de Qatar 2022.

En el final del partido apareció un "dale, dale, dale dale, dale dale, dale Boca".

Otra bandera insólita de la hinchada de Boca

"Cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. Gracias por tantas alegrías", reza la bandera que lució "la 12" en el partido contra Perú. Algo nunca visto: que una barra de un club le agradezca a la directiva de AFA.

Todo en referencia a las dos Copas América, el Mundial y la Finalíssima que obtuvo la Scaloneta en los últimos tres años.

La insólita decisión de poner a Claudio Tapia y compañía a la altura de Messi, Scaloni y los verdaderos protagonistas no es casual y se explica desde el vínculo entre Riquelme y el Chiqui.

Al mismo tiempo, fue inédito.

bandera dirigentes.jfif

Cabe recordar que hace algunas semanas "la 12" le puso una bandera a Edinson Cavani, flamante capitán de Boca tras el conflicto de Sergio Romero con un hincha y el bajo rendimiento de Marcos Rojo. Es la primera vez que la barra del xeneize le hace una bandera a un jugador que no ganó títulos en el club.

También hubo otra, un poco más ubicada en la palmera, con una foto de Messi y Paredes que versó "gracias campeones".

Una tercera, de menor tamaño, tuvo una foto de Riquelme abrazo a Lionel, de la época en la que compartieron Juegos Olímpicos en 2008. "Dos leyendas en un mismo tiemplo", fue el texto que acompañó.

Otro gesto de la hincha rindiendo pleitesía al presidente ídolo del club.