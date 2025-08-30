Las picantes frases del padre de un futbolista contra Carlos Tévez

El entrenador de Talleres de Córdoba quedó en el centro de la polémica por declaraciones que esbozó el padre de un excompañero y luego dirigido por el Apache.

El padre de u n reconocido jugador del fútbol argentino no anduvo con vueltas y lanzó en un medio radial frases explosivas contra Carlos Tévez durante su etapa como jugador en Boca como también por su calidad para ser entrenador del equipo. Se trata de Fernando Komar , el padre de Juan Cruz Komar que compartió equipo con en el xeneize y lo tuvo como entrenador en Rosario Central.

Las principales críticas llegaron cuando recordó la polémica final de la Copa Argentina donde el xeneize le ganó 2-1 a Rosario Central con un gol de Andrés Chávez en offside y un penal sancionado a pesar que la infracción fue afuera del área. En aquella oportunidad Komar rechazó la medalla.

A siete años del trofeo obtenido volvieron a verse las caras cuando Carlitos inició su etapa como entrenador del Canalla. Ante esto Fernando recordó el paso de su hijo por la institución en diálogo con Radio 2 de Rosario: "Tevez fue capitán en ese momento. ¿vos te acordás lo que fue la estadía de Juan Cruz en Central? Ahí tenés la respuesta". Sumado a esto dijo: "Fue bastante feo, yo esperaba de un referente increíble como Tévez que le dijera ‘vení pibe, vení, fijate. No es así. A lo mejor tenes razón, pero recibí la medalla'”.

Tévez-Komar

Por otra parte hizo referencia a maltrato a Juan Cruz tras una recuperación de una lesión grave: “Lo llevan al sanatorio, y estando ahí, el técnico dice: ‘el que no quiera jugar, que no juegue’", dijo y cerró: "¿Que te hace pensar eso?”.

Luego del período que tuvo Tévez en el Canalla durante 2022, Juan Cruz Komar se consolidó en la zaga defensiva de Rosario Central y es titular para el entrenador Ariel Holan.

Komar-Tévez

Carlos Tévez rompió el silencio en medio de la grave crisis de Talleres

Talleres atraviesa horas complicadas y su entrenador, Carlos Tevez, lo sabe. El equipo no encuentra el rumbo y está cerca del descenso, a tal punto que hoy estaría jugando un desempate con Aldosivi para ver quien baja por la tabla anual. Además, el hecho de que Carlitos suspendiera la conferencia luego de la goleada 0-3 ante Atlético Tucumán hizo que los rumores sobre su continuidad brotaran por todos lados, por eso el Apache salió a aclarar las cosas.

En conferencia de prensa, Tevez fue muy enfático al decir que "en ningún momento se me pasó por la cabeza renunciar". Además reveló que no habló luego de la derrota en Tucumán porque "hablé con los futbolistas de la sensación que tuvimos ahí y obvio que no fue buena", ya que "fue el peor partido desde que estoy. Lo transmitimos y la sensación de todos fue la misma", detalló. Además indicó que "iba a ser cualquier cosa (la conferencia) y no iba a ser justa para el hincha. Cualquier cosa podía ser sacada de contexto".

Pero más allá de eso, el DT se ilusionó con respecto al futuro, y se mostró firme en cuanto a las dificultades: "Sabemos que es un año complicado para el club, que esto viene de hace mucho tiempo, pero yo firmé un contrato con Talleres y lo voy a cumplir a rajatabla", dijo además de resaltar que "me encanta estar en Talleres".

Tévez preocupado portada

Es así que, con respecto a lo que viene, Tevez hizo énfasis en que "son 10 finales y las tenemos que jugar como tal. No podemos volver a mostrar lo que hicimos en Tucumán". Es por eso que resaltó que "no podemos permitirnos hacer un partido malo", reconoció que "el equipo tocó fondo" y arengó: "Tenemos que reconstruir desde ya".

"Los que no me conocen pueden hablar un montón de cosas, pero no que voy a abandonar", sentenció el entrenador.