Le dieron el premio Puskas a Santiago Montiel por su golazo de chilena
Fue en el 1 a 0 del Rojo contra Independiente Rivadavia, donde ataja el cipoleño Ezequiel Centurión.
La chilena desde afuera del área de Santiago Montiel para Independiente fue elegida este martes como el mejor gol del año. El futbolista argentino ganó el Premio Puskás de la FIFA por su tanto convertido ante Independiente Rivadavia en Avellaneda, una obra que fue distinguida por su belleza, ejecución técnica e impacto y que volvió a colocar al fútbol argentino en lo más alto del escenario mundial.
Aquel tanto convertido en el duelo de octavos de final del Apertura de la Copa de la Liga Profesional, significó la clasificación, por lo cual tuvo un impacto multiplicado y positivo para el Rojo.
De espaldas al arco y afuera del área, Montiel tomó la pelota de aire y con una resolución espectacular dejó sin chances al arquero cipoleño Ezequiel Centurión.
Además de Centurión, en ese encuentro también fue titular Maximiliano Amarfil. Juntos serían campeones de la Copa Argentina unos meses después con la lepra mendocina.
Es el segundo año consecutivo que un futbolista argentino se queda con el premio, luego de que Alejandro Garnacho lo ganara con su tanto para Manchester United, contra Everton, en 2024.
Al conocerse la noticia, Montiel se transformó rápidamente en tendencia en las redes sociales y en el video oficial de la premiación se lo ve al histórico entrenador del Arsenal de Inglaterra, Arsene Wenger, presentando al ganador.
El "7" de Independiente fue uno de los pocos jugadores regulares de Independiente este año. Pese a la notable merma futbolística del Rojo, que se quedó afuera de Sudamericana y torneo local en el segundo semestre, Montiel siempre se mostró activo buscando el arco rival, incluso en los varios partidos en los que las cosas no le salieron al equipo que dirigió Julio Vaccari y ahora es conducido por Gustavo Quinteros.
