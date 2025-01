Leandro Díaz rompió el silencio después de pegarle a un rival: pidió quedarse en Lanús y habló de sus problemas de ira

“Lamentablemente me tiro mal y en la jugada cerca del final del partido, el jugador de Tigre me sacó bien la pelota, reaccioné mal, Barrionuevo vino corriendo y reaccioné mal de nuevo”, arrancó relatando Leandro sobre como se dio aquella jugada que inició el descontrol.

Luego, agregó en esa línea mostrándose arrepentido de su accionar: “Fue todo lo que pasó, por ellos, por nosotros y la verdad que me duele. Son reacciones que uno trata de evitar”.

image.png

Hubo algunas versiones que señalaron que el hecho podría haber ocurrido por algunos problemas personales que atraviesa el goleador, a lo que él mismo se encargó de desmentir: “No tenía nada personal, venía cargado de muchas cosas. No sé porque reaccioné así, jamás lo hice. No soy una persona que busca problemas, por más que me digan que estoy loco. Reconozco que el culpable fui yo”.

“Estoy dolido por la situación, fue tristísimo porque fue un partido en donde nos vamos a preparar y termina en ese escándalo. Hice todo lo posible para volver a Lanús y no era la manera de irme, me sentí dolido por faltarle el respeto a los dirigentes, cuerpo técnico y los chicos de Tigre”, continuó.

Por último, contó: "Con Barrionuevo no hablé, sí con el chico con el que tuve la jugada. Como todo compañero, Barrionuevo lo quiso defender. No tuve la posibilidad de hablar con él, son errores de uno, no vamos a pelear, si a jugar. Con el otro chico fue un empujón nomas, pero todo quedó en la cancha. La verdad quiero pedir disculpas, como lo hice en privado”.

image.png

El control de la ira del Loco Diaz

El Loco reveló además haber hecho trabajos para reducir la rabia: “En Estudiantes trabajé el control de la ira. Fue un momento difícil y tuve una chica, Gabriela, que me dio una mano en este sentido. Había varios lugares, ninguno me convenció, fui con la psicóloga que me ayudó mucho, me cortó el demonio adentro de la cancha, no afuera”.

Además, resaltó que sería bueno copiar ese trabajo en otros clubes: "Estaba en un club que es igual que Lanús, que tiene mucho cariño. Estaría bueno que el 'Grana' mire esa parte de Estudiantes".