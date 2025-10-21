Leandro Díaz se enojó con un hincha que lo insultaba, lo invitó a pelear y casi lo va a buscar a la tribuna

El 'Loco' Díaz quiso ir a pelear con un hincha de Atlético Tucumán a la tribuna, le pidió a un seguridad que le abra la puerta y casi lo dejan pasar tras la derrota ante San Lorenzo.

Atlético Tucumán atraviesa un presente futbolístico irregular debido a un mal rendimiento deportivo sumando dos derrotas consecutivas y tres en los últimos cinco partido que disputaron los dirigidos por Lucas Pusineri. La última fue registrada este lunes en el estadio José Fierro en Tucumán donde San Lorenzo revertió el resultado y terminó ganando 2-1 para sumar puntos importantes.

Mientras el equipo no mostraba la mejor cara ante un equipo que atraviesa un contexto complicado en la institución con graves problemas en materia dirigencial, los hinchas explotaron contra los futbolistas del decano con el típico canto "jugadores" para ejercer presión y puedan imponerse ante su rival. Sin muestra alguna, la tensión escaló y el delantero Leandro Díaz , apodado el " Loco" , no aguantó el momento y explotó de furia contra los hinchas.

La imagen fue clara. Cuando los jugadores se iban del campo de juego a los vestuarios una vez finalizado la primera etapa, que terminó 1-1 a pesar de haber estado con ventaja, los hinchas cantaron con fervor y Díaz reaccionó con un fuerte enojo por el que tuvo que ser contenido por sus compañeros que evitaban un aumento de la furia. Sin embargo momentáneamente todo quedó en insultos al aire y gestos provocadores a los hinchas incentivando a que canten aún más, aunque lo peor vendría más tarde .

Lo peor llegó en el cierre del partido cuando terminó de concretarse la derrota 2-1 de local ante el cuervo. Es que cuando salían del campo de juego, el jugador apuntó a un hincha de la tribuna y lo invitó a pelear en la misma tribuna a la cual no tenía acceso. Se acercó a la puerta que estaba cerrada con llave, le pidió a un seguridad que le abra y este había accedido al pedido. Sin embargo, rápidamente llegaron otras personas para frenar la situación para evitar que acceda al lugar y evitar una hecho violento que podría haber pasado a mayores.

Qué dijo el Loco Díaz tras el partido

“Yo sé lo que pasa y lo que pasó. Este dirigente, tal Nacho, nos salió a matar. Que cuente todo lo que pasa, la verdad y después salga a matarnos. No es por la plata, no necesitamos la plata nosotros”, apuntó Leandro con críticas al vicepresidente del club Ignacio Golobisky quien había apuntado contra el plantel por un reclamo de premios.

En su relato se refirió si el enojo es por las declaraciones del vice sobre los premios: “No solo por eso, sino todo lo que pasó en el año. En Febrero estaba en Lanus, me llamaron, volví sin pedir nada, me pagan, pero no puse nunca una condición, vine, doy la cara. Pero ellos no dan la cara nunca, a los médicos le prometen algo y no se lo cumplen, a los empleados se le promete algo y no se lo cumplen, a los chicos que vienen de otro lado acá no se le cumple”.

“Es difícil que cuando entrenamos los vemos tres veces a los dirigentes en el año. Después, cuando vamos a jugar con Boca o River se pelean por ir, micro, aviones, todo, se pelean por estar en esos partidos. Es así, no importa lo que pasé acá o después, yo vine y no por plata", apuntó contra los dirigentes.

Luego cerró: “Con Godoy Cruz va a ser mi último partido acá. Era mi sueño retirarme con esta camiseta, pero creo que no se puede. Ojalá la gente entienda que el enojo no es con ellos”.