Lionel Messi contó qué siente al ver jugar a Lamine Yamal

La frase de Messi sobre el próximo Mundial que genera incertidumbre

La palabra de Lionel Messi vistió el regreso del clásico programa "Simplemente Fútbol" de Quique Wolff. El capitán de la selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América, habló con el comentarista y exjugador sobre diferentes temas en Miami. Con la ropa del Inter de esa ciudad, el rosarino dejó una frase que genera dudas respecto de su futuro.

Puntualmente, Leo expresó que no sabe si disputará la próxima Copa del Mundo a mediados del año que viene. "Iré viendo cómo me siento para el próximo Mundial. Sobre todo desde lo físico. Quiero ser sincero conmigo mismo de si puedo estar", declaró Messi.

"Este año va a ser importante jugar con continuidad, el año pasado arranqué y tuve que parar por lesiones. Este es un año largo, no está el corte de junio, está el Mundial de Clubes. Iré viendo. Obviamente que uno piensa pero no quiere ponerse metas tampoco", agregó el hombre de 37 años nacido el 24 de junio de 1987.

En cuanto a la obtención del Mundial de Qatar, y todo lo que trabajó para llegar a ese logro, opinó que “el Mundial o esas competiciones tienen momentos que en algún momento tiene que caer la suerte de tu lado. Más allá del juego, de que seas superior y que busques el partido. En algún momento algo tiene que pasar”.

Otras frases del "10"

"Yo soy un agradecido de Dios, de todo lo que me regaló. Si bien siempre me esforcé e hice todo para crecer, e intentar ser cada día mejor. Al final, nací así. Porque de chiquito ya jugaba de esta manera y es un don que me regaló Dios. Y yo lo aproveché. Obviamente hice muchos sacrificios para reforzarlo y para que salga bien. Pero, bueno, hay videos de chiquito que ya (era así)", agradeció Leo sobre sus condiciones.

Con México "no hay comparación"

El futbolista del Inter Miami se dijo sorprendido por el "trato hostil" de la afición de México en su contra. “En realidad, no sé qué pasó con los mexicanos. De cuándo inició esa rivalidad, esa bronca, ellos se pusieron en una posición de una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México y no sé de dónde nació eso”, afirmó.

Aclaró que "nunca ha faltado al respeto" y que su criticado y recordado festejo en el Mundial de Qatar 2022 no fue una burla.

“Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, jamás le falté al respeto a nadie, fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente, pero sí que estaba brava la cancha. Cómo México lleva gente siempre a todos lados, a todos los Mundiales. Creo que fue uno de los únicos o el único que se sentía, no sé si había más mexicanos que argentinos. Creo que estaba muy parejo”, agregó.