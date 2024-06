Lionel Messi contó todo sobre su lesión en la Copa América

"Qué sé yo, hay que ver", dijo Messi al ser consultado sobre su estado. "Espero que la molestia no sea nada grave. Pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave", añadió, reconociendo que la incomodidad afectó su desempeño en el campo. "Me costó moverme con soltura, pasaba más por eso que por el dolor en sí. En la primera jugada me tiró el aductor, no sentí un pinchazo ni nada, pero se me puso duro y me costaba moverme con libertad".