Lionel Messi fulminó a Antonio Sanabria luego de que lo escupiera

“La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé, porque no se ni quién es el chico este”, comentó visiblemente ofuscado el número diez. “Tampoco le quiero dar importancia, sino ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido. Así que mejor dejarlo ahí”, concluyó sobre la situación.

La respuesta de Sanabria a Messi

El paraguayo, sin embargo, tiene otra versión. En una entrevista fue consultado por la escena, a lo que argumentó que aquello se trataba de un error de perspectiva en la cámara, ya que él en realidad quiso escupir al piso.

Sobre la discusión y aquél momento, Sanabria explicó: “Cosas del partido nada más. Las revoluciones están a mil. Son cosas del partido que suceden cincuenta mil veces. No pasó nada, no lo escupí, en la imagen parece. Yo la vi y se ve la parte de atrás, pero nada que ver, está lejos, imposible”.

De esta forma, si bien Lionel Messi es conocido por su tranquilidad dentro del campo de juego –pocas veces fue expulsado-, deja en claro una vez más que no se quedará callado ante las provocaciones de los jugadores rivales.