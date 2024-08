Lionel Messi puso un plazo para volver a jugar tras su lesión en la Copa América

El capitán de la Selección Argentina no volvió a jugar desde que se lesionó en la final de la última Copa América.

La lesión que sufrió Messi en su tobillo derecho fue un golpe duro, no solo para él, sino para todos los seguidores del fútbol. Su llanto desconsolado al finalizar el partido reflejó el dolor físico y emocional de perderse parte de la acción.

A medida que ha avanzado su recuperación, Messi ha comenzado a realizar trabajos de gimnasio, siempre bajo la atenta supervisión del cuerpo médico de Inter Miami. Según el propio entrenador del equipo, Gerardo "Tata" Martino, "Ya le han sacado la bota. Está con trabajos en el gimnasio, pero todavía no ha salido al campo" . Martino también dejó claro que no tomarán ningún riesgo con su regreso: "No tomaremos ningún riesgo". Esta precaución es comprensible, ya que una recaída podría agravar la lesión y prolongar aún más su ausencia.

Lionel Messi 2.jpg Lionel Messi se mostró con una bota en medio de su recuperación

Cuando podría volver Lionel Messi a las canchas

A pesar de la cautela del equipo médico y técnico, Messi se muestra ansioso por volver al campo. Su objetivo es estar en condiciones para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en septiembre. La Selección Argentina enfrentará a Chile en Buenos Aires el 5 de septiembre y a Colombia en Barranquilla el 10 de septiembre. Estos partidos son cruciales para las aspiraciones de la Albiceleste en el camino hacia el Mundial, y Messi espera estar en la convocatoria.

La recuperación de Messi ha sido un proceso meticuloso y controlado, con el fin de asegurar que pueda regresar a su mejor nivel sin arriesgar su salud. En Inter Miami, su ausencia se ha sentido, ya que se ha perdido cuatro partidos, dos de la MLS y dos de la Leagues Cup. Sin embargo, el equipo ha respetado el proceso de recuperación del jugador, sin apresurarlo.