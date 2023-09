Lionel Messi se hizo estudios para descartar una lesión

Messi sorprendió a los presentes en el estadio Monumental por un hecho que no es usual: sobre el final de la victoria por 1 a 0 ante Ecuador , en la primera fecha de las Eliminatorias, salió sustituido.

Con el resultado de los estudios, el entrenador y la Pulga decidirán mañana si se sube al avión junto a sus compañeros. Por lo pronto, la Albiceleste se entrenará en el predio de Ezeiza desde las 11.00 y Scaloni dará una conferencia de prensa a las 13.00, donde podría anunciar si el capitán jugará o no en Bolivia.

Lionel Messi aprovecha su tiempo libre

Mientras define si viajará o no a Bolivia, donde el martes a las 17 Argentina enfrentará en La Paz al seleccionado local, Lionel Messi continúa con su rutina de descanso y ejercicios regenerativos para recuperarse de la sobrecarga.

En un rato de recreo, se hizo un tiempo para ver el amistoso del Sub 23 que dirige su amigo Javier Mascherano y jugó hoy un amistoso contra Bolivia. Fueron dos partidos y ambos con triunfos del seleccionado nacional (1-0 y 3-1), que se prepara para jugar a comienzos del año que viene el Preolímpico, en busca de un lugar en los Juegos Olímpicos París 2024. El torneo será en Venezuela y los dos mejores irán a los JJ.OO.

Para Mascherano será un nuevo desafío al frente de un seleccionado juvenil, lugar en el que hasta ahora no le resultó productivo en cuanto a resultados: no clasificó al Mundial Sub 20 y luego, cuando la Copa se hizo en Argentina y así el equipo pudo participar, quedó eliminado en octavos de final.