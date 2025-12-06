Lionel Messi sumó un nuevo título: Inter Miami se consagró campeón de la MLS

El astro de la Selección Argentina consiguió un nuevo logro a nivel clubes, a la espera del próximo Mundial 2026.

El Inter Miami, con el astro argentino Lionel Messi , le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps y se consagró campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos.

En el partido disputado en el Chase stadium, el defensor colombiano Edier Ocampo en contra abrió el marcador a los 9 minutos para el Inter Miami. En el complemento, el mediocampista Ali Ahmed empataba el partido a los 15 minutos pero el argentino Rodrigo De Paul volvía a adelantar a los locales a los 29 minutos.

Finalmente, el partido lo sentenció el argentino Tadeo Allende con su gol a los 49 minutos del complemento. Con este resultado, el Inter Miami se consagra campeón de la Major League Soccer por primera vez en su corta historia. Sus anteriores títulos habían sido la Supporters Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023.

Para el astro argentino Lionel Messi, este significa su título número 48 de su exitosa carrera. A nivel ligas, esta es la décimotercera que conquista en su palmarés.

El próximo desafío de Lionel Messi: el Mundial 2026

La Selección argentina atraviesa un momento particular: disfruta todavía del legado de los campeones del mundo, pero al mismo tiempo empieza a convivir con una pregunta inevitable: ¿Hasta dónde podrán llegar Lionel Messi, Nicolás Otamendi y otros referentes que ya superan la barrera de los 34 o 35 años?

El debate se intensifica a medida que se acerca el Mundial 2026 y será un torneo que exigirá más física y mentalmente que los anteriores debido al nuevo formato, la mayor cantidad de partidos y los menores tiempos de recuperación.

Lionel Messi, con 38 años para cuando se inicie el Mundial, sigue siendo el faro futbolístico y emocional del equipo. Aunque su rol en Inter Miami le permite administrar cargas y evitar el desgaste del calendario europeo, el rosarino depende de sostener su físico sin lesiones prolongadas.

Su influencia en el equipo de Lionel Scaloni es incuestionable, ya sea como titular, como líder en la convivencia o incluso como una presencia estratégica que aparece en los momentos decisivos.

Nadie dentro de la Selección contempla un escenario sin él, pero también está claro que su participación será distinta a la de 2022: más dosificada, más inteligente, más focalizada en aportar calidad antes que cantidad.

Scaloni-Messi-Portrada

Nicolás Otamendi es otro nombre clave. Con 37 años, el defensor del Benfica se mantiene competitivo, pero enfrenta una zona del campo donde el desgaste es más evidente y donde la velocidad promedio del fútbol actual obliga a reacciones explosivas.

Su liderazgo es vital: ordena, corrige, contagia. Sin embargo, la planificación de Scaloni apunta a que su presencia para 2026 sea como apoyo, guía y alternativa, mientras crece la camada de centrales jóvenes que asoma con fuerza: Cristian Romero como bandera, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi en plena madurez, y opciones emergentes que buscan asentarse.

El caso de Ángel Di María es diferente: ya anunció públicamente que no estará en el próximo Mundial, aunque su nivel actual podría tranquilamente haberlo habilitado a competir.

Su salida abre un hueco generacional que Argentina intenta cubrir con una mezcla de extremos jóvenes, pero todavía sin un heredero claro en cuanto a jerarquía.

Otros nombres como Marcos Acuña, Guido Rodríguez o incluso Franco Armani también ingresan en el grupo de futbolistas cuya presencia en 2026 es casi nula, ya que en las últimas convocatorias de Scaloni aparecen muy poco y al tener tantos talentos emergentes, el recambio, el estado físico y la continuidad, depende más que otros factores.__IP__

El desafío, en definitiva, no es sólo deportivo: es emocional. La Argentina campeona del mundo está construida sobre la identidad de un grupo que cambió la historia y que hoy convive con una transición lenta pero inevitable.

Scaloni lo sabe y por eso trabaja en un equilibrio delicado: no perder el valor simbólico y competitivo de sus referentes mientras fomenta el crecimiento de los otros campeones del mundo como Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, “Cuti” Romero y el resto de la generación que deberá tomar el mando.