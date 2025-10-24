Lo aman: Equi Fernandez recibió tremendo halago desde el fútbol europeo

El futbolista que es titular en el Bayern Leverkusen recibió elogios por su nivel de juego. Qué dijeron sobre su futuro en Europa.

Equi Fernández prometía un futuro brillante en sus primeros pasos dados en Boca, aunque la actualidad del club lo privaron de consolidarse en la institución y tuvo que hacer experiencia en clubes como Tigre donde consiguió ser un jugador de importancia. Luego de su trayectoria en Argentina se fue a Arabia Saudita para luego emigrar a Alemania y sorprender en el Bayern Leverkusen .

Rápidamente se adaptó al fútbol europeo a pesar de venir de una liga menor a la que disputa entendiendo que la mayoría de los jugadores de la elite se mantienen en esa zona competitiva donde la Champions League es el galardón deseado. Este martes el mediocampista fue titular en la derrota ante el último campeón del certamen internacional París Saint-Germain que se impuso con un contundente 7-2 en condición de visitante.

Más tarde del mencionado encuentro, llegaron elogios desde el viejo continente para el futbolista. Es que Simon Rolfes, el director deportivo del Leverkusen, se deshizo en elogios para el jugador por el nivel que está teniendo el jugador: "Estoy muy contento de que esté aquí. Tiene una gran personalidad . Me gusta mucho su forma de actuar en el equipo, con los compañeros y asumiendo responsabilidades en el juego", dijo.

Equi Fernández

Luego agregó sin dudarlo: "Tiene un futuro brillante aquí, estoy seguro. Y también en el fútbol europeo, porque este tipo de jugador no es un mediocampista defensivo, sino que domina el juego con sus pases y su visión de juego. Nos hace muy felices que esté aquí", reveló en diálogo con distintos medios de habla hispana.

"Tiene un gran potencial por su capacidad de jugar con la izquierda y con la derecha, su calidad en los pases y su agresividad. Ante Union Berlin tuvo un partido realmente bueno", soltó el director. Lo cierto es que el jugador está teniendo protagonismo en el equipo debido a que el entrenador Kasper Hjulmand no cuenta con el mediocampista Exequiel Palacios que sufrió problema miotendinoso en su aductor derecho por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

