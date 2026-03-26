Lo destrozaron: la feroz crítica de la prensa francesa a la Selección por los rivales para los amistosos

El diario L'Equipe lanzó un fuerte análisis sobre los motivos por los cuales la Selección argentina cerró amistosos con selecciones ubicadas en la parte baja del ranking.

Los planes de la Selección argentina cambiaron por completo tras no llegar a un acuerdo entre las federaciones argentina y española, para realizar la Finalissima en un estadio neutral. Es por eso que salió en búsqueda de dos amistosos para llegar con rodaje a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá .

Sin embargo, lo que llamó la atención en la Argentina es es la calidad de los rivales: este viernes 27 la Scaloneta deberá enfrentar a Mauritania y, luego, el martes 31, enfrentará a Zambia . Esto generó ruido en los hinchas argentinos hasta incluso en el continente europeo.

En las últimas horas el diario francés L'Equipe lanzó un duro informe analizando por qué motivos el seleccionado, última campeona del mundo, prepara amistosos con rivales de menor jerarquía: "Nunca se ha enfrentado a una selección europea ni a un equipo clasificado entre los 20 mejores de la FIFA en un partido amistoso".

Argentina L Equipe

Luego, sostienen: "Resulta un tanto sorprendente para un campeón del mundo. Especialmente a tres meses de defender su título". Por otra parte ofrecieron datos sobre esta situación: "Los rivales de Lionel Messi y sus compañeros en amistosos ocupan, en promedio, la posición 85 en el ranking FIFA. Este es el peor total del continente, muy por detrás de Brasil, que se enfrenta, en promedio, a la selección número 20".

Por otra parte, respondieron a los dichos del entrenador Lionel Scaloni que había alegado las dificultades de enfrentarse a selecciones europeas por la Nations League: "Es cierto... pero solo en parte. La Nations League no impidió que Brasil se enfrentara a España o Inglaterra en 2024. Podrían haber jugado contra selecciones asiáticas, norteamericanas o africanas mucho más competitivas".

Según informa el medio, para su análisis esta decisión de enfrentar a selecciones con baja calificación corresponde a lo económico y con la intención de mantener el lugar en el ranking FIFA.

Jugadores entrenamiento portada

La formación que pondría la Selección Argentina ante Mauritania

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, ya dirigió el primer entrenamiento en el Predio Lionel Messi y ya comenzaron a surgir nombres para el posible 11 titular de cara al partido de este viernes ante Mauritania.

Pese al poco nivel futbolístico que tiene el rival, Scaloni tendría pensado poner a sus mejores hombres desde el inicio, ya que estos serán los últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Es por esto que en el arco estará Emiliano “Díbu” Martínez, mientras que la defensa estaría conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Valentín Barco, surgiendo aquí la primera incógnita.

En la mitad de la cancha Scaloni pondría una línea de cuatro jugadores que estaría conformada por Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.

scaloni lionel selección

Finalmente, en la delantera estará el astro argentino Lionel Messi, quien tendrá como compañía y referencia dentro del área a Julián Álvarez o Lautaro Martínez, que pelean por una posición.

El posible 11 de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Las novedades en la Selección Argentina

El seleccionado practicó con algunas novedades: los defensores Lucas Martínez Quarta y Agustín Giay, el mediocampista Franco Mastantuono y el delantero Joaquín Panichelli se sumaron a la convocatoria en las últimas horas.

De cara a una doble fecha de amistosos que tuvo que ser organizada de última hora ante la suspensión de la Finalissima, que hubiera enfrentado a la Selección argentina con su par español el viernes 27 de marzo, el combinado argentino terminará midiéndose con dos rivales africanos sin historia en la Copa del Mundo: Mauritania y Zambia.

Alistando al equipo para enfrentar a los rivales mencionados, el entrenador Lionel Scaloni dirigió el entrenamiento de la Selección argentina buscando además terminar de conformar el plantel para completar la prelista de buena fe, de hasta 35 jugadores, la cual deberá ser confirmada el 11 de mayo.

Además, la lista de convocados original, oficializada el 18 de marzo, tuvo que sufrir algunas modificaciones. Luego de la integración de los prometedores Franco Mastantuono, mediocampista del Real Madrid, y Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo y máximo goleador de la liga francesa, se dieron dos nuevas incorporaciones: el lateral Agustín Giay y el central Lucas Martínez Quarta, para suplir las lesiones de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, en sus mismos puestos respectivamente.

La Selección continuará con las prácticas, en turno vespertino, hasta el jueves 26 de marzo, para luego medirse con Mauritania el viernes 27, en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como “La Bombonera” a las 20:15. Además, el amistoso siguiente ante Zambia tendrá lugar en el mismo recinto y horario, el martes 31.