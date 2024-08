Lo que no se ve de los Juegos Olímpicos

Durante más de dos semanas, los Juegos Olímpicos tienen una audiencia masiva que les da a la mayoría de los deportistas un nivel de exposición al que no están acostumbrados, salvo excepciones. En las pistas, las canchas de París 2024 y a través de las pantallas, protagonistas de todo el mundo tienen la chance de consagrarse como los mejores de sus respectivas disciplinas.

El medallero es el cúmulo de los resultados, pero la posición de cada país en el mismo no obedece a una sola razón. Influye la geografía de los países, las generaciones de deportistas que (casualmente o no) aparecen en ciertas disciplinas y la política deportiva que llevan adelante los respectivos gobiernos.

Esto último por sí solo no garantiza una medalla, pero sí les da mayores herramientas a los protagonistas. Y no es cuestión solamente de tener amplios presupuestos, sino también de los profesionales que desde la gestión deportiva llevan adelante el desarrollo de las distintas actividades.

Pero en un país como Argentina, donde el exitismo siempre está a la orden del día, es fundamental entender que, sin la puesta en práctica de una política deportiva que acompañe los procesos, es muy difícil ser competitivo. Y el desarrollo es algo que lleva tiempo, los frutos no se ven de la noche a la mañana. Por eso son tan importantes lugares como el ENARD, torneos formativos como los Juegos Evita o en nuestra región la Araucanía y los Epade.

Y la política deportiva nace de la cosa pública. No hay ningún privado que por sí mismo resuelva nada de lo que los equipos y deportistas necesitan. Tampoco significa que no haya empresas que los apoyen, al contrario, pero si hay política deportiva, no es tarea de los deportistas salir a buscar a alguien que los banque. Eso en todo caso es algo que debe partir desde los distintos gobiernos locales, provinciales y nacionales, porque después cuando compiten a nivel internacional, el nombre de su lugar de origen sale en todos lados.

Sin política deportiva, todo depende de lo que puedan hacer deportistas o referentes específicos de cada disciplina. En estos Juegos Olímpicos Argentina tiene 136 representantes cuyo primer gran triunfo es haber llegado a competir. Habrá que tener presente ese número para saber si se puede repetir, mejorar o mantener según lo que pase hasta Los Angeles 2028. En el medio hay todo un ciclo olímpico que si no es encarado con una línea concreta desde el Estado, se puede pagar muy caro.