López Muñoz contó por qué celebró su gol en Godoy Cruz como Kennedy en la final de la Libertadores contra Boca

image.png El festejo de López Muñoz en el empate transitorio para Godoy Cruz

Es que el sobrino nieto de Diego Armando Maradona apuntó con su mirada a una de las tribunas del Estadio Islas Malvinas y emuló aquella celebración que John Kennedy realizó en la final de la Copa Libertadores en el Maracaná, tras el tanto que le dio el título al Fluminense ni más ni menos que contra Boca hace un par de semanas atrás.

¿Que dijo el jugador de Godoy Cruz sobre el festejo?

¿El festejo fue a lo Kennedy? "Sí, porque estaba molestando a mi mejor amigo que antes del partido me estaba pidiendo que no lo haga enojar y me vino a ver. Quedó ahí. Fue para molestarlo porque es re contra bostero", confesó el propio Muñoz en diálogo con ESPN al término del partido.