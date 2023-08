Los escandalosos días que vive Marcelo Bielsa como DT de Uruguay

Aunque el técnico argentino aún no ha hecho pública la lista de convocados para las primeras jornadas eliminatorias, la ausencia del "Pistolero" Suárez ha encendido la polémica en Montevideo. Incluso voces influyentes como el histórico relator de la Celeste, Carlos Muñoz, han expresado su descontento. A través de su cuenta de Twitter, Muñoz calificó como un "tremendo error" no citar a Suárez y enfatizó su vigencia y liderazgo en el Brasileirao, una de las competiciones más exigentes de América.

Marcelo Bielsa 1.jpg

“No sé si es verdad que Bielsa no citará a Suárez. Si lo fuera, sería, para mí, un tremendo error”, escribió el histórico relator de la Celeste, Carlos Muñoz antes de agregar: “Vigente en el campeonato más exigente de América, me parece totalmente disparatado que no lo convoque. Mucho más asistente, además de goleador, es referente para los que vienen atrás”.

Pero el debate no se detiene ahí. Los rumores en varios portales uruguayos sugieren que Luis Suárez no sería el único referente ausente en la primera convocatoria para las Eliminatorias. Edinson Cavani, quien recientemente se unió al plantel de Boca Juniors tras su paso por el Valencia, también estaría fuera de la consideración de Marcelo Bielsa. Cavani, al igual que Suárez, es una figura influyente tanto en el ámbito deportivo como en el emocional para la selección.

Marcelo Bielsa 2.jpg

Sin embargo, la mayor polémica que hay es que Marcelo Bielsa no ha querido hacer pública la lista de convocados oficiales, por lo que es un misterio que jugadores son los que estarán seleccionados. Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol, no dudó en mostrar su enojo

“No entiendo por qué las listas no son públicas, es simplemente una lista de jugadores reservados a la selección”, aseguró el hombre de Peñarol antes de agregar: “Que se maneje de forma oculta y que los periodistas tengan que ir a investigar a cada club, no es lógico”.

“Debería haber alguna explicación por parte del técnico o de las autoridades", opinó antes de cerrar: “La selección es de todos, ¿cuál es el manejo atrás de todo esto? ¿Qué se gana? En un mundo moderno, como el de hoy, que con un teléfono se ve todo, no hace falta ser un scouter profesional para conocer los jugadores principales de Uruguay”.