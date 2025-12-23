Los ganadores de los Premios Olimpia 2025

El Círculo de Periodistas Deportivos celebró la entrega de los Premios Olimpia 2025 , una edición marcada por la incorporación de nuevas distinciones y la presencia de figuras del deporte argentino. Agustín Canapino se llevó por segunda vez el Olimpia de Oro.

Como en 2018, Canapino obtuvo el máximo galardón de la noche. Se convirtió en el primer piloto en consagrarse campeón en tres categorías nacionales en una misma temporada, al obtener su quinto título en el Turismo Carretera, además de triunfar en el TC Pick Up y el Turismo Carretera 2000. El arrecifeño superó a Franco Colapinto que aseguró su lugar como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 para la temporada 2026, consolidando su proyección internacional.

Entre otros ganadores también se destacó Facundo Campazzo , que logró el Olimpia de Plata en básquet. En ajedrez, Faustino Oro fue el vencedor. Se trata de la joya de 12 años que logró su segunda norma de gran maestro. Es su segunda estatuilla del prodigio en estos galardones.

En golf fue premiado Ángel Cabrera, quien regresó al circuito tras cumplir condena en prisión por causas de violencia de género. Su retorno, aún en proceso de reconstrucción, lo devolvió al centro de la escena deportiva. Agostina Hein, por su parte, consiguió el merecido premio en natación. La atleta de 17 años cerró el año con 39 medallas de oro, nueve récords argentinos y un título y un subcampeonato mundial.

En tenis, Horacio Zeballos ganó luego de conquistar sus primeros dos Grand Slams en dobles —Roland Garros y el US Open— junto al español Marcel Granollers, y regresar al top cinco del mundo. Superó a Francisco Cerúndolo, vigésimo primero del ranking en singles, finalista del Argentina Open y semifinalista en el Masters 1000 de Madrid, y a Solana Sierra, actual número 66 de la clasificación femenina.

Los ganadores de la noche de los Olimpia

En motociclismo se impuso Valentín Perrone, quien corre en Moto3 en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. El joven de 17 años nació en España, pero decidió representar a nuestro país. Logró un podio al ser tercero en Países Bajos y segundo en Hungría, y sumó puntos en otros 14 Grandes Premios. En polo, Adolfo Cambiaso nieto se llevó el premio tras conquistar la Triple Corona con La Natividad-La Dolfina.

En fútbol, Ángel Di María fue el premiado: obtuvo la Copa de la Liga de Portugal con el Benfica antes de regresar a Rosario Central, donde fue figura y el equipo terminó primero en la tabla anual de la Liga Profesional. Fideo superó a otros dos campeones del mundo en Qatar: Lautaro Martínez, subcampeón con el Inter de Milán en la Supercopa, la Copa y la Serie A de Italia, así como en la Champions League; y Leandro Paredes, que volvió a Boca Juniors tras su paso por la Roma.

La edición número 72° de la fiesta del deporte argentino presentó tres novedades: la primera distinción en Esports que fue ganado por Leviatán, el debut del “Premio Inspiración” —que otorga una beca anual a un deportista ternado que no obtenga la estatuilla de plata— que lo ganó Manuel Tripano (canotaje) y el estreno del Olimpia Infinito, destinado a homenajear la trayectoria de deportistas fallecidos que en esta primera edición lo recibió Diego Armando Maradona. La estatuilla le fue entregada a sus hijas, Dalma y Gianinna.

En cuánto a otras distinciones especiales, la selección argentina de fútbol recibió un reconocimiento que fue recibido por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y el propio Di María. También tuvo una mención similar al equipo nacional femenino de Beach Handball conocido como Las Kamikazes. Mientras que en otros momentos emotivos de la ceremonia, hubo un reconocimiento a los deportistas y periodistas deportivos fallecidos en este año y quienes se llevaron los mayores aplausos fueron la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras y el entrenador Miguel Ángel Russo. En tanto que Ricardo Primitivo González, a sus 100 años, recibió el Olimpia de Brillantes. Se trata del capitán del seleccionado argentino de básquet que fue campeón mundial en 1950 al ganarle a Estados Unidos la final disputada en el Luna Park. También tuvieron una distinción especial los jugadores de River Plate campeones en 1975, que terminaron con la sequía de 18 años. Uno de los presentes fue Ubaldo Matildo Fillol. Lo propio para el conjunto de Argentinos Juniors que fue campeón de la Copa Libertadores en 1985.