Los hermanos García, sangre albinegra en la gran campaña de Cipo

En el complemento ante el León, Nehuén fue suplantado a los cinco minutos y el cartel indicaba el ingreso del "13", su hermano. “Contentísimo y una alegría enorme que los dos estén hoy en día jugando en el club donde yo me crie y donde logré criarlos prácticamente, y que hoy estén en el alto nivel de lo que genera hoy Cipolletti, me pone contentísimo, la verdad que muy alegre”, dijo Fabián a LM.

AS-Cipolletti-Entrenamiento Cipo (y herms. Garcia) (4).JPG

"También sería bueno poder ver a los dos de titular en una cancha de fútbol, que es lo que más desean ellos y obviamente uno que ya vivió sobre esto”, opinó el Galleta.

La convocatoria del juvenil

En los días previos al encuentro por la fecha 10, el cuerpo técnico envió la lista de 18 y allí estaba el juvenil de 20 años. “El momento de la convocatoria la verdad que muy feliz, estaba justo en el auto con mi vieja y fue mucha emoción. Igualmente, me lo venían insinuando sin querer decírmelo, uno como jugador se va dando cuenta si tenía que jugar en la liga o si por ahí tenía chance. Entonces como que un poco tenía algo en mente, sabía que podía pasar. Y cuando mandaron la lista, la verdad que fue felicidad, felicidad total”, dijo Benjamín sobre aquel momento.

Su hermano mayor también lo intuía en base a su experiencia. “Particularmente tenía la idea, especulaba un poco, pensaba que tal vez lo podían citar. Seguía entrenando con nosotros, no lo habían bajado a la liga, generalmente los chicos que bajan a la liga, un día antes o dos días van a entrenar con la primera local y él seguía entrenando con nosotros”, contó Nehuén.

El defensor central ocupa con regularidad su lugar en el equipo de Guillermo Doglioli por la Confluencia. “Él es habitual titular en la liga, entonces me pareció un poco raro y dije, 'ah bueno, puede ser que vaya al banco', pero no lo sabía, el Chango no me lo dijo a mí y no le dijo a él. Cuando dieron la lista que nos mandan, verlo ahí fue una felicidad muy grande”, sostuvo.

“Son dos cosas, yo las separé. Me mandó mensajitos contándome que iba a ir al banco y después justo a la tarde, nos tocó enfrentarnos en los clubes, él está de profe en un club acá en Cipolletti, ahí me terminó de contar, nos abrazamos. Fue una alegría muy linda”, relató papá Fabián.

En el 3-0 de Cipo Rincón, hubo una jugada peligrosa en el primer tiempo cuando Yair Marín chocó con el arquero Criado Criado y allí el Chango mandó a calentar al joven central. “Primero me mandó cuando Yair se chocó al arquero, que tuvo un golpe en la cabeza. De ahí ya me empecé a concentrar en el partido, me entraron las ansias de querer entrar, los nervios del debut y todo, pero siempre sensaciones muy lindas”, contó Benjamín.

AS-Cipolletti-Entrenamiento Cipo (y herms. Garcia) (6).JPG

Los momentos previos al debut

Si bien hizo sus movimientos, recién en el segundo tiempo entró en lugar de su hermano, que estaba amonestado. “La verdad que un orgullo, una felicidad enorme. Tenía la idea de que capaz jugaba con él, pero ya estar ahí en el plantel, estar en el banco, para mí era algo soñado. Y bueno, justo se dio que entré por él”, repasó.

El lateral ya había sido advertido sobre su salida por el contexto del primer tiempo y porque había alcanzado la cuarta amarilla en su haber. "El cambio lo sabía, me lo había avisado el Chango, yo tenía amarilla, nos habían cobrado un penal y por ese ese cuidado de que no nos expulsen un jugador más que nada. Sabiendo que Benjamín era el único defensor, tenía muchas chances de entrar”, repasó.

Apenas pasaron cinco minutos del complemento cuando el cuarto árbitro levantó el cartel que indicaba la salida del 3 y el ingreso del 13. “Una vez que entré a la cancha, tenía la idea de que podía pasar. No estaba confirmado, pero cuando anunciaron que salía yo y que entraba él fue muy lindo. Cuando me acerqué a saludarlo le dije que tranquilo, que no se vuelva loco y que disfrute sobre todo eso”, recordó Nehuén.

“Me dijo que juegue tranquilo, que no me desespere, que entre firme. La verdad que muy contento y más que nada agradecido”, afirmó Benja.

Uno con trayectoria, el otro en sus primeros pasos

Nehuén ya tiene varios partidos en la categoría y en B Metropolitana, y con esa experiencia alentó y confió en su hermano. “Creo que lo importante en un debut, por más que sea muy complicado, porque uno siempre quiere hacer las cosas bien, está con toda esa adrenalina del debut, es estar tranquilo y por suerte lo hizo muy bien, así que muy contento”, reiteró.

Cuando se produjo el cambio en el partido, el que mas nervios fue el papá. “Lo mío fue más nervios por el debut de él, que le salieran las cosas bien, obviamente que los nervios del primer partido los iba a tener pero quería más que nada que en el primer error, que es cuando más nervios te agarran y por ahí empezás a errar en algunas cosas, no se ofusque”, recordó.

“Por suerte salió todo bien, las que le tuvo que disputar lo hizo bien entonces en eso me quedé más tranquilo y más conforme”, agregó.

Ya desde los entrenamientos se lo nota enfocado y así vivió el domingo en el banco también. “Después, si me toca entrar o si no es otra cuestión, pero yo siempre muy enfocado y muy concentrado, vivo al 100 cada partido y ahora mucho más concentrado porque podía llegar a ser mi debut. Entonces estaba en mi mente no cometer errores y entregarme al 100 al equipo para poder ayudar. Tuve la suerte de poder entrar y no era un partido cerrado, igualmente lo viví como si fuese una final en cada pelota, iba a morir, a dejar todo en cada pelota. Me fui muy contento con mi rendimiento”, expresó Benja.

La sangre albinegra de los García

Además de vestir los colores de Cipo, Fabián fue parte de las inferiores de la institución durante varios años en los que pudo trabajar con Benjamin. “Mucho tiempo no estuve con Nehuén en las formativas porque cuando yo voy al club él ya había despegado. Con Benjamín sí me tocó uno o dos años compartir las inferiores”, repasó.

cipo hermanos garcía.jpg Padre e hijos el día del debut de Benja. Gentileza

Ambos forman parte del plantel de 33 jugadores. El primero en sumarse fue Nehuen y con el correr de las semanas subió Benjamín. “Es una sensación hermosa saber que estoy en el mismo plantel que mi hermano, que él me acompaña. Y mismo cuando hicimos el cambio me dijo unas palabras que no pude escuchar mucho porque estaba medio nervioso, medio enfocado ya en lo que tenía que entrar a hacer”, sostuvo.

Nehuén reconoce que lo que están viviendo en familia es un caso que no se da en muchas ocasiones. "Compartir el plantel con mi hermano es hermoso, creo que muy poca gente tiene la suerte de jugar al fútbol profesional y después poder hacerlo con tu hermano y que tu hermano llegue. La verdad que es una situación que es muy complicada que se de y yo creo que a la vez por eso es hermoso, es muy lindo. Lo estoy disfrutando mucho, los dos salimos del club, los dos tenemos un sentimiento de pertenencia muy grande por el club”, valoró.

Desde sus primeros pasos la pelota, los colores y el club se hicieron parte de su esencia. “Poder hacerlo acá, con todo lo que eso conlleva, más por la historia también de mi papá que también jugó acá, creo que son todos condimentos que le ponen un sabor especial a este torneo, a cómo nos está yendo al día a día, a todo, la verdad es una situación muy linda”, aseguró.

“Me encanta todo lo que genera, pero puntualmente yo me fijo más en lo táctico, en lo futbolístico de lo que genera hoy Cipolletti, que está teniendo un buen desempeño y lo va a llevar a tener buenos logros”, concluyó el Galleta.