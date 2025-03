Los jugadores de Boca que están en duda para Gago para el domingo

Es que el Xeneize estará visitando el próximo domingo desde las 19:30 horas en el Coloso Marcelo Bielsa a Newell’s Old Boys, en lo que será un partido clave para mantener las altas expectativas que generó el equipo en las últimas fechas, con una demostración de buen juego y sobre todo de resultados positivos, y el entrenador tiene dos dudas de cara al 11 inicial.

El jugador trasandino sufrió un accidente automovilístico en Chile cuando se dirigía al aeropuerto para volver a Argentina junto a su madre y a su compañero Ayrton Costa, luego de lo que fue el parate por la fecha FIFA.

Si bien no hubo sanción económica y solo una práctica separado del resto del plantel, el chileno podría perder su lugar entre los 11 titulares. Su lugar corre peligro y aparecen dos alternativas: una más conservadora, con Tomás Belmonte, y otra más arriesgada, con el regreso de Alan Velasco. De todos modos, el DT estaría entre el ex Colo-Colo y el ex Lanús.

Palacios.jpg Carlos Palacios

Además, uno de los refuerzos más importantes del último mercado de pases aún no ha logrado asentarse en el equipo. Rodrigo Battaglia no se convirtió en el marcador central ni en el volante central de Gago, pero la idea es que tenga un lugar. Por eso, existe la posibilidad de que ingrese en lugar de di Lollo como zaguero, y no por Milton Delgado, hoy intocable, en la mitad de la cancha.

Por último, está confirmada la vuelta de Ander Herrera luego de la segunda lesión muscular desde su llegada. El español es titular en Boca y volverá a tener su lugar entre los 11, en este caso por el chileno Williams Alarcón, que fue operado por la rotura de meniscos sufrida ante Defensa y Justicia.

El probable 11 inicial de Gago para el duelo con Newell’s

Ander.jpg Ander Herrera

Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro di Lollo o Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios o Tomás Belmonte; Edinson Cavani y Milton Giménez.