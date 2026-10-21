Los mejores memes de la heroica clasificación de Boca a la final de la Sudamericana: las chicanas a Vasco da Gama

Distintos usuarios en la rede social X lanzaron distintos memes en los que se burlaron por la victoria del xeneize ante Vasco da Gama en el Maracaná. Los mejores.

Lo cierto es que el presente del equipo es de ensueño: protagonista en la Tabla Anual donde batalla por terminar primero, el torneo local, también Copa Argentina y el certamen internacional, lo que hace que los hinchas xeneizes enrostren a sus pares este presente victorioso. En torno a esta situación, y a provocaciones que habían aparecido por parte de algunos jugadores del elenco brasileño cuando habían conseguido la victoria en la ida , las redes sociales se inundaron de memes.

Boca venció a Vasco Da Gama y avanzó a la final de la Copa Sudamericana, que se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El horario todavía no está confirmado por la CONMEBOL, pero se especula con que sería a las 19hs de Argentina.

GRACIAS POR VOLVER A BOCA PAREDES TE AMO HASTA EL FIN DE MIS DÍAS pic.twitter.com/Eq9AaRxg6U

Paredes después de meter un golazo de media distancia cuando todos pensaban que estaba desgarrado para pegarle de ahí: pic.twitter.com/FBGDqMIMio

¡BOCA A LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA! pic.twitter.com/5KkZMKvLAN — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 21, 2026

El rival todavía no está confirmado, pero el Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez tiene un pie en la final: en la ida venció a Montevideo City Torque por 3-0. El equipo uruguayo buscará la hazaña mañana de local.

El equipo brasilero avanzó a esta instancia tras derrotar 3-2 en el global a Bragantino en los octavos de final y luego de dar vuelta la serie de cuartos ante el Santos de Neymar: perdió 2-0 la ida y ganó 4-2 la vuelta con un gol agónico, que lo llevó a la tanda de penales, donde pateó mejor y se metió entre los cuatro mejores.

Por el lado del elenco uruguayo, es una de las sorpresas de la Copa Sudamericana, ganándole a Tigre en los octavos de final y dándole vuelta la serie a Cienciano, con un 3-0 en la vuelta, que le dio el 3-2 en el global. Ante Mineiro, buscará una nueva hazaña.

¡NOS VEMOS EN BARRANQUILLA, XENEIZES!



21 de NOVIEMBRE a las 17 hs LOCAL (19 HS de ARGENTINA) la FINAL vs Atlético Mineiro o Montevideo City Torque. pic.twitter.com/HzBR7M4l43 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 21, 2026

El camino de Boca a la final de la Copa Sudamericana

Boca cayó en la Sudamericana tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores con Claudio Úbeda como entrenador. Por esto, tuvo que jugar los playoffs de 16avos de final ante O'Higgins, pasando por penales.

En los octavos de final, le dio una paliza a Recoleta, ganando la ida en La Bombonera por 3-1 y goleando en la vuelta en Paraguay por 4-0. En los cuartos, piso firme contra San Pablo, logrando la victoria por 1-0 de local y empatando en el Morumbí para meterse entre los cuatro mejores.

Por último, en la semifinal ante Vasco Da Gama, revirtió el 1-0 en contra en su cancha, plantándose en el Maracaná, sin su capitán de titular y triunfó por 3-1 para ganar su boleto a Barranquilla.

Las palabras de Arruabarrena tras la clasificación a la final de la Sudamericana

"Los protagonistas son los jugadores, si no están convencidos de nuestro trabajo, es imposible. Tengo un grupo de jugadores inteligentes que quieren hacer historia", mencionó Arruabarrena en conferencia de prensa, elogiando a su equipo.

Sobre la decisión de que no juegue Paredes de titular: "Para Lea fue difícil la semana , por todo lo que se habrá comentado, el resultado tal vez me da la razón pero no la tengo, fue una decisión difícil, entendí que era el momento idóneo para entrar el segundo tiempo con un trajín del rival con más cansancio, lo importante es que no sintió nada. Hemos charlado bastante, es un capitán, líder y lo demostró hoy".

Al final, el Vasco dejó un mensaje contundente sobre la seguidilla que tiene en el semestre: "No hemos conseguido nada, llegamos a una final, es importante. Ya tendremos tiempo de pensar en ella, ahora pensar en Independiente".