Las redes estallaron con memes por la derrota de Boca: el rendimiento del equipo sin Paredes, lo más mencionado

Los usuarios en X se hicieron eco de la derrota que tuvo el equipo de Rodolfo Arruabarrena ante Vasco Da Gama en La Bombonera por la primera semifinal de Copa Sudamericana. Los mejores memes.

Boca recibió un duro golpe en La Bombonera con la derrota 1-0 ante Vasco Da Gama y ahora tendrá que ir a Brasil en desventaja para intentar sacar pecho, en un estadio que aún no está definido, para intentar avanzar a la final de la Copa Sudamericana. Lo cierto es que la primera prueba fue con sabor amargo para el elenco azul y oro a pesar de que tuvo chances para poder convertir el tanto del empate.

Una vez consumado el resultado en el mítico estadio, las redes sociales se inundaron de distintos memes que hicieron referencia a la derrota de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, terminando así una racha de 17 partidos. El rendimiento del equipo sin su capitán Leandro Paredes, el blanco de risas.

Boca cayó 1-0 ante Vasco Da Gama en La Bombonera por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana . El Xeneize extrañó a su capitán y referente, Leandro Paredes, y aunque empujó en el segundo tiempo, le faltó fútbol para poder llegar al empate. La vuelta será el próximo martes en Brasil, con estadio todavía a confirmar .

El gol fue de Adson en la primera mitad, con un gran cabezazo, tras un grave error de Lautaro Di Lollo, que intentó dejar la pelota dentro del campo de juego para evitar el córner, pero se la dejó servida para el centro al jugador visitante.

El chileno Piero Maza tuvo un polémico arbitraje, con algunas jugadas que fueron amarilla pero dejaron dudas y una expulsión a Gómez por una doble tarjeta en pocos segundos.

Así fue el partido entre Boca y Vasco Da Gama

A los cuatro minutos, después de un inicio con Boca teniendo la pelota, Vasco encontró una contra rápida a los cuatro minutos y Duarte disparó desde fuera del área, forzando una buena respuesta abajo de Montero.

La primera del local llegó a los 17 minutos del primer tiempo, cuando una falla de Sosa le dejó la pelota por izquierda a Delgado, que metió atrás para Ascacibar, que definió de zurda desde la medialuna, pero rebotó en un defensor del Vasco.

A los 24 de la primera mitad, el conjunto brasilero encontró el 1-0: tras un flojo despeje de Di Lollo, que intentó evitar el córner, la pelota le quedó al lateral visitante, que tiró un centro para un gran cabezazo de Adson, que la clavó en el ángulo izquierdo.

¡VASCO GOLPEÓ EN LA BOMBONERA! ADSON GANÓ DE CABEZA Y MARCÓ EL PRIMER GOL DEL CONJUNTO BRASILEÑO ANTE BOCA.



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A los nueve minutos de la segunda parte, cuando Boca empuja sin mucho fútbol, Vasco Da Gama tuvo el 2-0 en los pies de su lateral derecho, Paulo Enrique, que definió muy abierto. En la siguiente jugada, Blanco tiró un centro que pegó en el segundo palo del arquero visitante.

EL CENTRO DE BLANCO que le salió al arco y pegó en EL PALO.pic.twitter.com/aQbxon1mQQ — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 14, 2026

En 18 minutos, el colombiano Andrés Gómez se ganó una amarilla por no dejar sacar rápido a Ascacibar en un tiro libre. En la protesta contra el árbitro chileno, el jugador de Vasco Da Gama puso sus manos sobre el pecho del juez, que inmediatamente sacó la segunda amarilla.

PIERO MAZA LE SACÓ 2 AMARILLAS A GÓMEZ EN UNOS POCOS SEGUNDOS Y VASCO DA GAMA QUEDA CON 10 VS BOCA JUNIORS



¿Era para expulsión? pic.twitter.com/dI7LoEpdFu — ElPerimetro (@ElPerimetro3) October 14, 2026

A los 26 minutos de esta segunda mitad, Boca volvió a tener el empate: Flores tuvo una guapeada por derecha, y tras tirar el centro atrás, Ascacibar reventó el travesaño.

ASCACIBAR REVENTÓ EL TRAVESAÑO



El mediocampista de Boca sacó un gran remate pero el travesaño le negó el empate ante Vasco.



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Dos minutos después, nuevamente el Xeneize desperdició una chance clarísima, luego de un gran centro por abajo de Blanco, que ni Merentiel, ni Valencia ni Flores llegaron a empujar en la línea.

¡MILAGRO EN EL ÁREA DE VASCO! BLANCO ARMÓ UN JUGADÓN, TIRÓ EL CENTRO Y MERENTIEL, VALENCIA Y FLORES PUDIERON EMPUJARLA.



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El Vasco Arruabarrena tiró toda la carne al asador luego de la expulsión de Gómez, jugando con Villa, Flores, Valencia, Merentiel y Romero por varios minutos, pero la acumulación de delanteros no le rindió frutos.

En minutos de descuento, Merentiel tuvo una de las chances más claras del partido, tras un centro atrás que le quedó en el punto del penal, pero su definición pegó en uno de los centrales brasileros, que evitó el empate.