Tras las quejas de los clubes , el organismo aumentó los montos por pasar de ronda y por ser campeón . Sin embargo, sigue lejos de otros torneos del continente.

Los premios actualizados de la Copa Argentina: cuánto paga ahora la AFA fase por fase

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) anunció mediante un boletín oficial los premios económicos que repartirá la Copa Argentina 2026 , que además otorgará un cupo para la próxima Copa Libertadores . Si bien la casa madre del fútbol nacional escuchó el reclamo de los clubes y subió los montos , igualmente siguen muy por debajo de torneos similares del resto del continente.

La resolución que emitió la mesa directiva del Comité Ejecutivo de la AFA el pasado 20 de marzo en el Boletín N°6850 contempla un sistema de ingresos diferenciados según la categoría de los clubes. Solo por participar, los equipos de Primera División cobran un poco más que los del Ascenso. Luego, el esquema comienza a premiar el rendimiento deportivo en cada ronda eliminatoria y todos reciben lo mismo por avanzar.

De esta manera, si un conjunto de Primera se consagra campeón, al final del torneo habrá recaudado $496.600.000 , unos 360.000 dólares, mientras que si es del Ascenso se quedará con $493.900.000 (unos 350.000 dólares).

Cómo son los premios de la Copa Argentina, fase por fase

Únicamente por su participación, cada club de Primera División recibirá $12.100.000, mientras que los del Ascenso embolsarán $9.400.000.

A partir de allí, se entregarán:

$18,2 millones a cada ganador de 32avos de final,

de final, $39,9 millones a los que pasen los 16avos ,

, $53,3 millones para los que avancen de octavos de final,

de final, $66,6 millones a los vencedores de cuartos de final

de final y $ 106 millones a los que saquen el pasaje a la final .

. El campeón tendrá otro cheque de $200 millones.

Estos montos son acumulativos. Es decir, el equipo que salga campeón embolsará el premio de $200 millones, pero también las sumas que otorgaron las instancias anteriores. Por lo tanto, así queda la escala anunciada por la AFA:

Por participación (Clubes de Primera División): $12.100.000

$12.100.000 Por participación (Clubes del Ascenso): $9.400.000

$9.400.000 32avos. de final: $18.200.000

$18.200.000 16avos. de final: $39.900.000

$39.900.000 Octavos de final: $53.300.000

$53.300.000 Cuartos de final: $66.600.000

$66.600.000 Semifinal : $106.500.000

: $106.500.000 Final: $200.000.000

Si bien para los equipos del Ascenso puede representar un importante incentivo económico, el gran atractivo para los clubes de Primera es que el campeón se clasifica directamente a la zona de grupos de la próxima Copa Libertadores.

franco amarfil independiente rivadavia trofeo Independiente Rivadavia de Mendoza, último campeón de la Copa Argentina.

La diferencia económica de la Copa Argentina con la Copa de Brasil y otros torneos

Pese al aumento en los premios, la Copa Argentina aún está lejísimos de los montos que otorgan otros torneos similares. Por ejemplo, el año pasado, Corinthians recibió más de 77 millones de reales (unos 13,6 millones de dólares) por ser campeón de la Copa do Brasil, mientras que el subcampeón Vasco Da Gama cobró 33 millones de reales (casi 6 millones de dólares). Para los clubes que inician desde la primera ronda, el acumulado hasta el título supera los 100 millones de reales (casi 18 millones de dólares).

Si se compara con los torneos continentales, la diferencia también es abismal. La Copa Libertadores le otorga 1 millón de dólares a cada club solo por participar, mientras que entrega 340 mil dólares por cada victoria en zona de grupos, apenas 20 mil dólares menos de lo que recibe el campeón de Copa Argentina. Por su parte, la Copa Sudamericana otorga 125 mil dólares por cada encuentro ganado.

Los equipos ya clasificados a los 16avos de Copa Argentina y los cruces confirmados

De momento, estos son los equipos que ganaron su primer partido y avanzaron a los 16avos del torneo:

San Lorenzo (goleó 5-0 a Deportivo Rincón)

Deportivo Riesta (venció 1-0 a Deportivo Maipú)

Banfield (superó 3-0 a Real Pilar)

Deportivo Morón (derrotó 1-0 a Godoy Cruz)

Midland (dio la sorpresa eliminando a Argentinos Juniors por penales)

Gimnasia de Jujuy (le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero, también por penales)

Boca Juniors (derrotó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy)

River Plate (sufrió para eliminar 1-0 al humilde Ciudad de Bolivar)

Independiente Rivadavia (venció 2-0 a Estudiantes de Caseros)

Tigre (superó 2-0 a Claypole)

Talleres de Córdoba (le ganó 2-0 a Argentino de Merlo)

Atlético Tucumán (eliminó 2-1 a Sportivo Barracas)

Platense (superó 1-0 a Argentino de Monte Maíz)

San Martín de San Juan (superó 2-0 a Deportivo Madryn)

Lanús (goleó 4-1 a Sarmiento de La Banda)

Estudiantes de La Plata (aplastó 4-0 a Ituzaingó)

Rosario Central (venció 2-0 a Sportivo Belgrano)

Barracas Central (derrotó por penales a Temperley)

Independiente (goleó 4-2 a Atenas de Río Cuarto)

Racing (superó 1-0 a San Martín de Formosa)

Huracán (venció 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca)

Acassuso (dio el batacazo 2-0 ante Newell's)

Copa Argentina 2026 32 partidos La Copa Argentina ya otorga premios por participar, aunque hay diferencias entre los equipos de Primera y del Ascenso.

Los cruces de 16avos confirmados hasta ahora son: