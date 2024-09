Los Pumas cayeron contra Sudáfrica y no pudieron ser campeones

Los Pumas cayeron 48-7 frente a los Springboks en el encuentro por el título del Rugby Championship. El elenco sudamericano fue goleado y se desató una gran pelea en los minutos finales del partido por el certamen internacional. El único try que logró sumar la Selección Argentina llegó de la mano de Tomás Albornoz, en la primera parte de la disputa.

En la primera mitad del compromiso, el equipo guiado por Contepomi salió al terreno de juego con la ilusión de concretar una hazaña que podría haber quedado para los libros de historia. Sin embargo, las ganas no bastaron, y la calidad del rival se notó dentro del terreno de juego.

En la segunda parte del compromiso, los sudafricanos volcaron toda su superioridad física dentro del campo de juego. Sin embargo, los argentinos aguantaron el resultado, pero llegó un momento en el que el cansancio fue determinante para el combinado nacional.

Los Springboks rompieron la defensa planteada por entrenador argentino Felipe Contepomi y se gestó una importante goleada en el tanteador. La misma fue protagonizada por una gran llegada al fondo, para sumar los 5 untos y tener la posibilidad de anotar la conversión.

En los minutos finales, los sudamericanos reconocieron la derrota, pero los sudafricanos continuaron con la idea de seguir sumando unidades. A Los Pumas les pareció una falta de respeto, y la acción derivo en un pequeño altercado físico. La importante caída quedó sentenciada y la ilusión del título quedó a un costado.

Los Springboks y su celebración tras quedarse con el #RugbyChampionship 2024.

Los Pumas venían de vencer a Sudáfrica en Argentina

En un final para el infarto, “Los Pumas” derrotaron 29-28 a Sudáfrica en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el quinto partido del Rugby Championship 2024.

El inicio del encuentro fue desafiante para “Los Pumas”, que se encontraron rápidamente abajo en el marcador 17-0 tras los tries de Aphelele Fassi y Jesse Kriel, ambos convertidos por Handre Pollard. Sin embargo, el equipo dirigido por Felipe Contepomi reaccionó con contundencia. Mateo Carreras, Pablo Matera y Joel Sclavi anotaron tres tries en rápida sucesión, que sumados a las conversiones de Tomás Albornoz, les permitieron dar vuelta el partido y ponerse 19-17 en apenas 26 minutos.

La remontada no terminó allí, ya que Albornoz amplió la ventaja con un nuevo try convertido a los 34 minutos, llevando el marcador a 26-17. Sin embargo, Sudáfrica no bajó los brazos y descontó rápidamente con una corrida de Cobus Reinach, dejando el marcador 26-22 al cierre de un primer tiempo vertiginoso.

En el segundo tiempo, los Springboks retomaron la delantera gracias a dos penales convertidos por Pollard y Manie Libbok, poniendo a Sudáfrica arriba 28-26. El partido se convirtió en una verdadera batalla de estrategias y nervios, pero “Los Pumas” se mantuvieron firmes y Tomás Albornoz volvió a ser determinante al anotar un penal que les devolvió la ventaja 29-28.

La emoción alcanzó su punto máximo en los minutos finales, cuando el sudafricano Kurt Lee Arendse falló un penal decisivo que podría haber dado la victoria a los “Springboks”. El error selló la histórica victoria de Argentina, dejando a Sudáfrica sin la posibilidad de consagrarse campeón en esta jornada.

Con este triunfo, “Los Pumas” llegaron a la última fecha del Rugby Championship con posibilidades matemáticas de conquistar el título por primera vez, aparte de hacer historia al derrotar a los “Springboks” por cuarta vez en su historial.