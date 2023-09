Los Pumas vapulearon a Chile y sueñan con los cuartos de final del Mundial

6518237bef26f_1200 (1).jpg

Argentina debió hacer un cambio prematuro en el primer tiempo cuando iban 11 minutos: Lucio Cinti sufrió un golpe en la cabeza y tuvo que dejar el partido para que ingrese Juan Cruz Mallía.

Luego del compromiso ante los chilenos, Los Pumas asumirán su cuarto partido frente a Japón, el domingo 8 de octubre desde las 8 (hora Argentina) y también en Nantes, en un cruce que será clave para avanzar a los cuartos de final.

Inglaterra, clasificado a cuartos de final, encabeza la Zona D con 14 puntos, seguido por Japón y Argentina, ambos con 9, luego sigue Samoa 6 y cierra Chile sin unidades.

Argentina debutó en el Mundial con una derrota frente a Inglaterra (27 a 10), luego le ganó a Samoa (19 a 10) y para instalarse entre los ocho mejores del Mundial una vez consumada su victoria sobre los chilenos, necesitará ganarle a Japón.

Síntesis

Argentina: Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo De la Fuente (Capitán), Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Martín Bogado. Entrenador: Michael Cheika.

Chile: Javier Carrasco, Augusto Bohme y Matías Dittus; Santiago Pedrero y Javier Eissmann; Martín Sigren (capitán), Clemente Saavedra y Raimundo Martínez; Marcelo Torrealba y Rodrigo Fernández; José Ignacio Larenas, Matías Garafulic, Domingo Saavedra y Santiago Videla; Iñaki Ayarza. Entrenador: Pablo Lemoine.

Tantos en el primer tiempo: 9m. try de Sánchez convertido (A); 12m. penal de Sánchez (A); 15m. try de González convertido por Sánchez (A); 22m. try de Creevy convertido por Sánchez (A).

Tantos en el segundo tiempo: 5m. try de Bogado convertido por Sánchez (A); 11m. try de Dusayllant (CH); 23m. try de Isgro convertido por Sánchez (A); 28m. try de González convertido por Sánchez (A); 37m. try de Ruiz convertido por Carreras (A) y 39m. try de Carreras convertido por el mismo.

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda)

Asistentes: Angus Gadner (Australia) y James Doleman (Nueva Zelanda)

Estadio: Stade de Beaujoire (Nantes).