Los tremendos números de Pacífico, puntero e invicto en la Liga Federal de básquet

"Un partido muy duro, sabíamos que es una cancha que siempre se hace difícil porque hay pocas referencias. Teníamos ausencias de los dos lados (Jorge Coronado en el local y David Fric en la visita). Fue un partido parejo el primer tiempo, donde no pudimos sacar ventaja, correr ni sentirnos cómodos", comentó el DT en diálogo con LM.

"Creo que tácticamente fue bueno, lo pudimos abrir en el tercer cuarto y me parece que lo manejamos con cierta tranquilidad. Pudimos resolver un partido difícil, con un rival muy bueno, en una cancha muy difícil, así que nos deja muy contentos", agregó.

pacifico poli 2.jpg Foto: gentileza prensa Deportivo Roca

El registro 6-0 con importantes triunfos fuera de casa, lo pone como líder y favorito a Pacífico, pero su técnico tiene los pies sobre la tierra. "El arranque del torneo es más de lo que uno pensaba. Sabemos que tenemos que mejorar un montón, todos los partidos han sido muy duros. No estamos sobrados, ni ganando con claridad. Si bien los números indican que vamos 6-0, todos los partidos los hemos luchado y trabajado mucho".

Al mismo tiempo, valoró: "Esa parte nos pone contentos, porque sabemos que tenemos carácter para poder resolver situaciones o partidos que vienen complicados y hasta ahora lo venimos demostrando".

En ese sentido, los jugadores de experiencia cumplen un rol importante para los momentos calientes. Lucas Villanueva, David Fric, Lucas Romera y Sebastián Godoy Vega tienen mucho recorrido en el lomo.

Los números son contundentes no solo desde el récord, sino desde la defensa. En cuatro de los seis partidos le marcaron 70 puntos o menos, mientras que los únicos dos que le marcaron bastante como Independiente (92) y Petrolero (84) se fueron del Viejo Ramírez con las manos vacías.

"Sin dudas tenemos que seguir mejorando porque no estamos jugando un básquet que nosotros queremos, tenemos mucho para mejorar. Además es un torneo muy parejo, donde no hay un equipo que sea accesible. Los ocho están en un nivel similar y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces no hay que relajarse ni un poquito y seguir metiéndole porque va a ser un torneo muy duro", aclaró Rubio.

El escolta es Centro Español, que logró un triunfo trabajado en casa sobre Petrolero por 87 a 84 con Franco Leal como figura (22).

En otros resultados, Independiente cayó con Del Progreso en Roca por 91 a 70 y Pérfora le ganó en El Nido a Biguá 71 a 68.

Posiciones: Pacífico 12 (6-0); Centro Español 11 (5-1); Del Progreso 10 (4-2); Deportivo Roca, Pérfora, Independiente, Petrolero Argentino 8 (2-4); Biguá 7 (1-5).