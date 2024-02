Los vecinos de la Bombonera salieron a hablar y aseguran que quieren vender sus casas, pero ponen condiciones

Rubén Lopresti, referente de los frentistas, dejó claro que la mayoría está dispuesta a vender sus propiedades para la remodelación del estadio. "El 99,9% quiere vender. No digo el 100% porque siempre alguno está enojado por todo el tiempo que pasó sin recibir propuestas del club. Pero todo se puede hablar", afirmó.

Gustavo, un vecino de la calle Pinzón, agregó: “Queremos vender e irnos a vivir a otro lado, pero en el barrio. Estamos dispuestos a vender. Todos. No digo que para irme a Puerto Madero o Avenida Santa Fe, pero algún lugar que nos convenga a nosotros”.

Los vecinos expresaron su respaldo al "Proyecto Esloveno Plus", destacando su aval vecinal y el respeto hacia los locales comerciales en la calle Del Valle Iberlucea. Esta propuesta, presentada en años anteriores, contempla la compra de la calle Iberlucea y los frentes de las primeras líneas de lotes, permitiendo la expansión sin cortar calles y respetando los intereses de los residentes.

El nuevo proyecto de la Bombonera que no tendría que comprar casas

En contraste, surgió un nuevo proyecto propuesto por el arquitecto Rodrigo Vidal, que plantea una ampliación a 90,000 espectadores sin afectar las casas de los vecinos. Sin embargo, Rubén Lopresti lo consideró "inviable" y subrayó la necesidad de obtener el permiso de los residentes para cualquier reforma.

Lopresti se mostró inflexible y destacó que están dispuestos a negociar, pero bajo la premisa del "Proyecto Esloveno Plus". "Hace varios años que presentan distintos proyectos y nosotros venimos estudiando todo pensando en que vivimos en un barrio que se construyó antes que el club", afirmó.

Bombonera 2.jpg La Bombonera y las casas de los vecinos que abría que comprar

Aunque han estado esperando negociaciones con dirigentes de Boca desde 2017, los vecinos sostienen su postura. Lopresti señaló: "No tengo problema en recibirlo. Lo espero con el mate, con asado, café o facturas. El problema lo tienen ellos que no cruzan la calle. Ahora presentaron otro proyecto… Que después no vengan con el caballo cansado, ojo".