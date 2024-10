Mala racha: cuál es la estrella del Mineiro que se lesionó antes de jugar con River por la Libertadores

image.png

La lesión se produjo el pasado viernes durante el entrenamiento y se determinó que en los próximos días será operado. Por este motivo, se pierde lo que resta de la temporada y estará, al menos, seis meses inactivo.

Cadu, la baja sensible en el Atlético Mineiro

El delantero Cadu, quien no es de los titulares pero es tenido en cuenta como una de las principales variantes en el ataque, tendrá un largo tiempo de recuperación. Ante esto, no será de la partida en la fase de semifinales de la Copa Libertadores ante River. En lo que va de 2024, Cadu jugó 32 partidos, marcó tres goles y llevaba dos asistencias.

Los atacantes en el once titular del Galo actualmente son Hulk y Paulinho, y ahora se ha quedado sin Cadu como opción de recambio. Ante esto, quienes quedan para competir por el puesto son Eduardo Vargas, Alan Kardec, Brahian Palacios, Carlos Eduardo, Alisson Santana y el controversial Deyverson.

image.png

Por el momento, Bernard no fue intervenido quirúrgicamente y continúa con trabajos de fisioterapia para llegar a la ida vs. River, pero también se habla de que podría perderse todo el año. En el caso de Guilherme Arana, desde el club son cautos y no han emitido información acerca de los tiempos de recuperación, pero al ser un desgarro llegaría con lo justo al 22 de octubre.

Es así como el conjunto de Gabi Milito tiene una enfermería en su equipo a pocos días del choque contra River por las semifinales de la Libertadores.