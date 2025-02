Manolo Berra definió su futuro: dónde jugará este semestre

El cuidado y la disciplina que ha tenido a lo largo de su carrera le permite estar en condiciones de competir a los 43 años, algo que se ve muy poco en el deporte profesional.

"El club está armando un proyecto bastante bueno, trataremos de volcar un poco lo que uno cosechó cosechó en estos años de experiencia a la juventud. Hay jugadores importantes. Le meteremos en Independiente, vamos a devolver un poco de lo que nos dio en mi juventud", insistió.

El Rojo disputará los torneos de Lifune y es uno de los habituales participantes neuquinos en el Regional Amateur.

El León lo buscó

A sabiendas de lo que Berra puede aportar tanto dentro como fuera de la cancha, las ofertas para emigrar fueron varias y una de ellas llegó desde Rincón de los Sauces. En el León hasta ahora solo lo tuvieron como rival, pero desde la directiva se pusieron en contacto para sumarlo al plantel que conduce Alejandro Abaurre.

"Me llamó la gente de Deportivo Rincón hace 10 días. Estoy muy agradecido eternamente, un gesto de grandeza de ellos de llamarme y tenerme en cuenta. Estuve analizando durante la semana y se me complica mucho el tema de mis hijas, abandonar la chacra, que es uno de mis sostenes. Me hicieron una muy buena oferta, pero no era lo económico lo que me impedía ir, sino otras cosas personales mías. Rincón tiene los objetivos claros y valoro el gesto de tenerme en cuenta sin conocerme", contó Manolo.

Si bien el jugador dejó en claro que quería retirarse en Cipo y esa posibilidad se vio frustrada, también se muestra con ganas de seguir en actividad y el pueblo futbolero de la región lo podrá seguir viendo en las canchas.