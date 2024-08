Manolo Berra y el cuarto empate seguido de Cipolletti: "Estamos salados"

Son siete partidos sin ganar y cuatro seguidos empatando 1 a 1. Manolo Berra y sus compañeros saben que Cipolletti está en deuda respecto de lo que se espera y que el primer objetivo es mantener la categoría. Luego de la igualdad del domingo ante Estudiantes de San Luis , por la tercera fecha de la Reválida, el capitán del Albinegro no ocultó su frustración en el diálogo con la prensa en el campo de juego.

Gabriel Nasta volvió a apostar por el esquema con tres en el fondo y cinco volantes, aunque esta vez no anduvo. Consultado sobre eso, Berra respondió: "no se si no funcionó, falta mejorar. Falta crecer. Es lo que tenemos, hay que potenciarlo, hacernos cargo y meterle hasta el final".