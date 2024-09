Manu Urcera: "Me molesta la actitud de algunos medios que desinforman"

"Me molesta la actitud de muchos medios que desinforman bastante sabiendo como son las situaciones, se callan de muchas otras cosas. Pero esto sigue y nada, tranquilo, yo me ocupo de lo mío que es manejar, prepararme todos los días de la semana y tratar de ser el mejor deportista posible" . Las declaraciones de Manu Urcera evidencian su enojo con la interpretación que los medios y muchos fanáticos del automovilismo hacen de lo que pasó en las últimas dos fechas del Turismo Carretera.

El último sábado, mientras se desarrollaba la fecha siguiente en Paraná, Urcera habló del tema por primera vez con Carburando. Le atribuyó a los medios las repercusiones -y las polémicas sobre el tema- y dejó en claro su postura respecto al Moriatis Competición que lo acompaña: "de la misma manera que si yo cometo un error adentro de la pista manejando el equipo no es responsable, y me gustaría que me banquen o que me entiendan y me apoyen, yo los banco, los entiendo, llegué hasta acá con ellos y han hecho un gran trabajo, estoy agradecido. Pero la sanción tiene que recaer sobre los que se equivocaron".

En el mismo sentido, el piloto insistió: "si se equivocaron en algo la realidad es que entiendo que la sanción debe recaer sobre los que se equivocaron. Yo no estuve en ese momento para tomar ninguna decisión".

Manu Urcera apeló la sanción y tuvo premio, porque pudo clasificar en Paraná, cuando los otros involucrados giraron pero largaron últimos en las series a partir de la sanción deportiva. "Tengo que apelar yo porque soy el que fui sancionado. El reglamento dice que si se desarma algo del auto y se encuentra que el auto tiene algo mal...En mi caso, lo pueden decir todos los equipos en los que estuve, no soy un tipo que va y habla con el motorista o sabe qué tengo o qué no tengo, yo contrato un servicio", dijo.

Además, el piloto agregó que "yo no tengo equipo, esto es un servicio que contrato, y yo en ningún momento estuve en la técnica. Pero ustedes no lo dicen, prefieren decir lo que genera que la gente haga más clicks y escuche más. Pero bueno, allá cada uno. Si se encuentra que el auto tiene algo mal, la sanción recae sobre el piloto, pero en este caso no se encontró algo mal en mi auto, no se respetó el procedimiento del parque cerrado y eso fue decisión del equipo, no decisión mía".

"Yo en ningún momento estuve en el parque cerrado ni hablé con ningún integrante del equipo. Era lo normal que el auto vaya al parque cerrado cuando terminas en el podio", cerró el rionegrino.

Cómo quedó el campeonato

Esta de Paraná fue la fecha 12 del año pero la segunda de los playoffs. La Copa de Oro, Rio Uruguay Seguros, cuando se corrieron dos carreras, está liderada por Julián Santero: 114 unidades, segundo, Diego Ciantini: 80,5, tercero, Mariano Werner: 75,5, cuarto, Santiago Mangoni: 73,5 y quinto, Mauricio Lambiris: 69 puntos.

La próxima carrera del Turismo Carretera, 13ª. fecha del calendario y 3ra. de la Copa de Oro, será en el autódromo de la ciudad de San Nicolás, el 19 y 20 de octubre.