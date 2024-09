Sigue la polémica por la sanción a Urcera en el Turismo Carretera: "No fue una decisión mía"

El Turismo Carretera transita su fecha 12 en Paraná , pero todavía se habla de lo que pasó en San Luis, porque de hecho tiene repercusiones en este nuevo fin de semana de acción en la máxima categoría del automovilismo argentino. El apuntado es Manu Urcera , quien fue uno de los cuatro sancionados por la Comisión Asesora y Fiscalizadora por lo ocurrido hace dos semanas, pero al mismo tiempo es el único de los cuatro que no pasaron la técnica que clasificó y no fue penalizado a la carrera siguiente como se esperaba.

Qué dijo Manu Urcera

En la undécima fecha, luego de la presentación que realizara el piloto Esteban Gini por considerar que los integrantes del podio no habían cumplido con la reglamentación, las autoridades del TC fueron a revisar los autos en cuestión el equipo de Urcera se negó a abrir el multiválvulas para que fuera inspeccionado por la Técnica.

En diálogo con la transmisión oficial, Urcera fue consultado sobre las sanciones y se refirió Moriatis Competición: "de la misma manera que si yo cometo un error adentro de la pista manejando el equipo no es responsable, si se equivocaron en algo la realidad es que entiendo que la sanción debe recaer sobre los que se equivocaron. Yo no estuve en ese momento para tomar ninguna decisión".

Por otra parte, Manu explicó su punto de vista sobre la situación y añadió: "yo no tengo equipo, esto es un servicio que contrato, y yo en ningún momento estuve en la técnica. Si se encuentra que el auto tiene algo mal, la sanción recae sobre el piloto, pero en este caso no se encontró algo mal en mi auto, no se respetó el procedimiento del parque cerrado y eso fue decisión del equipo, no decisión mía".

El tema es muy charlado en el ámbito del automovilismo y de hecho Urcera fue tendencia en las redes sociales en diferentes momentos de la última semana. Ahora, la polémica pasa por el hecho de que los tiempos otros sancionados no fueron aceptados como parte del castigo, algo que no pasó con el rionegrino.