Maravilla Martínez blanqueó todo sobre su pase a River: qué pasó con Gallardo

El presente de Maravilla Martínez en Racing no deja de sorprender. El delantero, que llegó al club en 2024 desde Cerro Porteño, se consolidó como una de las grandes figuras del fútbol argentino, a base de goles y rendimiento sostenido. Y ese nivel ya no solo lo celebra Avellaneda, porque hay clubes importantes con la mira en él.

Por ese motivo es que en los últimos días empezó a circular el rumor que uno de los que quería contar con sus servicios era por ejemplo River Plate, y también había trascendido que el propio Marcelo Gallardo era quien se había comunicado directamente para tratar de convencerlo. Sobre este tema, el atacante fue consultado y no dudó en sacar a la luz la verdad.

Como ya es costumbre, todos y cada uno de los mercados de pases tienen la famosa “danza de nombres”. Claro está que River no es ajeno a esta tradición, y decenas de jugadores suenan como posibles refuerzos. Sin embargo, entre ellos hay algunos que resuenan con más fuerza, como lo es Adrián Martínez, el goleador de Racing.

Maravilla se ha instalado como uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos, no solo en Argentina, sino que en todo el continente. Es por eso que más de una vez sonó para el Millonario. Pero, además, él mismo confesó, allá por diciembre de 2024, ser hincha de River (aunque no fanático), lo cual aumentó las especulaciones.

Pese a todos los rumores, la realidad es que no existieron contactos entre las partes en ningún momento. Al menos nunca hubo un contacto directo entre Gallardo y él. Así lo confirmó el propio Adrián este miércoles en una entrevista en ESPN: “Nunca me llamó Gallardo. Se habla pero a mí Gallardo nunca me llamó”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1933049125274284127&partner=&hide_thread=false "GALLARDO NUNCA ME LLAMÓ"



Maravilla Martínez sobre los rumores que lo vincularon con River y un contacto del Muñeco



A continuación, agregó: “Yo estoy debido a Racing y agradecido con Racing. Si a Milito lo llaman por mí, yo no me entero. Estoy contento en Racing y agradecido”. Pese a ello, también dejó en claro que, más allá de que “el presidente diga” que es “intransferible”, “hay una cláusula” y quien se la pague podrá quedarse con sus servicios.

Pese a que es un nombre que interesa y gusta, River no hará avances, al menos en principio, por Maravilla. Resulta que la única forma de sacarlo de la Academia es mediante la mencionada cláusula de rescisión de U$S 8.000.000, ya que desde Avellaneda no están dispuestos a negociar para dejarlo salir por menos.

Maravilla contó si es hincha de River

Si bien él mismo afirmó ser hincha del Millonario, el delantero le bajó la espuma al detalle. “Muchas veces se habló de River porque decían que yo era hincha. Yo realmente nunca fui fanático de River, nunca fui a la cancha y no veo los partidos. No es que soy fanático o me muero por ir a River”, concluyó.