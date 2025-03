Marcelo Gallardo explicó la razón detrás del pésimo momento de Miguel Borja

Más allá de la clasificación, lo que generó preocupación fue el presente del delantero colombiano, quien atraviesa una sequía goleadora y volvió a desperdiciar una oportunidad clave desde los doce pasos. El Colibrí ya había fallado un penal ante Lanús por la sexta fecha del Torneo Apertura, y desde entonces su racha negativa no ha cambiado.

"Borja tiene un promedio de gol alto en su carrera, pero está atravesando un momento de no conexión con el gol. Una cosa es seguir en la búsqueda y otra es no hacerlo. Tengo que hablar con él para ver si sigue con ese deseo, porque no quiero que la autoestima le baje. Tengo que acompañarlo y decidir si es mejor que siga jugando o que entre en el segundo tiempo", expresó el Muñeco.

Gallardo también destacó que Borja es el único delantero de área disponible en este momento, ya que Agustín Ruberto sigue recuperándose de la lesión sufrida en el Sudamericano Sub 20, mientras que Driussi y Colidio se encuentran en plena recuperación de lesiones musculares. Además, Gonzalo Tapia, quien tuvo algunos minutos en los últimos partidos, todavía no ha logrado destacarse como una opción confiable en el ataque.

Borja 2.jpg Marcelo Gallardo y Miguel Borja

El análisis de Gallardo sobre el partido

En cuanto al rendimiento del equipo, el entrenador valoró la actitud con la que River afrontó el partido, destacando que varios jugadores que no venían sumando muchos minutos lograron mostrarse como alternativas viables:

"Intentamos poner en cancha un equipo que mezclara jugadores con menos rodaje. Lo encaramos con seriedad y los que no venían jugando demostraron que pueden ser tenidos en cuenta. El gol llegó rápido, sin generar muchas ocasiones, y anotamos el segundo. En el segundo tiempo nos faltó intensidad para cerrar el partido con mayor contundencia", explicó Gallardo.

El entrenador también hizo hincapié en que el equipo no logró sostener el nivel del primer tiempo y que los cambios realizados en la segunda mitad, con varios juveniles en cancha, necesitan más tiempo para adaptarse a la exigencia de jugar en la Primera de River: "No terminamos de redondear las cosas buenas del primer tiempo. Los cambios, tal vez con muchos chicos, es normal que agarren confianza de a poco; no todo es inmediato", cerró el DT.