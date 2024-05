Marcos González, ex DT de Deportivo Rincón: "Realmente hoy estoy golpeado"

"Hay que reponerse, es parte del fútbol. Realmente hoy estoy golpeado. La verdad que a mi también me tomó por sorpresa. Siempre recibí el apoyo de la gente de Rincón, me bancaron en situaciones difíciles. No me lo esperaba esta resolución, pero uno entiende que lo importante son los clubes y los entrenadores estamos de paso. Me quedo con el trato recibido, me hicieron sentir siempre como un profesional. Me tocó volver en una situación difícil de Rincón, cuando no se daban las cosas. Uno fue parte, junto al trabajo de los dirigentes, de colaborar para que esto se ordene", declaró Marcos González a LMN sobre su salida.