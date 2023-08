Marcos Rojo sacó chapa tras la clasificación de Boca: “Fuimos mejores que ellos”

Si bien el gol no llegó, Rojo cree que al hablar de merecimientos, Boca hizo justicia al vencer desde los once pasos. “Creo que a lo largo de los dos partidos fuimos mejores que ellos. Tuvimos chances hoy, tuvimos chances en La Bombonera, pero no pudimos concretarlas. Ellos jugaron un gran partido, en el primer tiempo jugaron muy bien, nos tuvieron en nuestro campo y nos dominaron. Pero supimos sufrir juntos y lo sacamos adelante”, aseveró el ex Manchester United.

Marcos Rojo, defensor y capitán de Boca, habló luego de eliminar a Racing y avanzar a la semifinal.





Boca ya conoce a su rival para las semifinales

En el duelo de cuartos de final de la misma llave, Palmeiras clasificó a semifinales luego de igualar 0 a 0 en Brasil ante Deportivo Pereira. El partido de ida había resultado 3 a 0 a favor de los brasileños. Ahora Boca y los dirigidos por Abel Ferreira se enfrentarán entre el 26 y 28 de septiembre por la ida y del 3 al 5 de octubre por la vuelta. La otra semifinal por el momento tiene a Internacional de Brasil como único clasificado, a la espera de Fluminense u Olimpia.