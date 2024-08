Mariano Closs contó de qué equipo es hincha y cuál es su arreglo con ESPN

Closs-Colegiales.mp4

En continuación con su relato, el periodista de la cadena ESPN, agregó sobre el club de la Primera B Metropolitana: "Si Colegiales juega el sábado, yo busco relatar el partido del domingo, lunes o viernes. El fútbol de campeonato del club quedó postergado, algo que no hubiera imaginado en mi vida. Lo puedo ejecutar ahora, no sabés qué feliz me hace".

La pelea de un colega de Closs en ESPN con Juan Román Riquelme

F90 de ESPN, Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors y uno de los máximos ídolos de la historia del club, protagonizó un tenso intercambio con el periodista Diego "Chavo" Fucks, que terminó de manera abrupta cuando Riquelme decidió abandonar la entrevista en vivo. El incidente generó un gran revuelo en las redes sociales y dejó a muchos espectadores con ganas de escuchar más del legendario exfutbolista.

La conversación comenzó de manera tranquila, con Riquelme abordando temas como la reciente venta de Equi Fernández al fútbol de Arabia Saudita y la de Áaron Anselmino al Chelsea, además del próximo partido de Boca contra Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize venía de una victoria importante frente a San Lorenzo en la Liga Profesional, y la expectativa por el duelo en Brasil era alta.

Riquelme se va de una entrevista

El enojo de Riquelme con el Chavo Fucks que hizo que cortara la entrevista con el Pollo Vignolo

Sin embargo, la situación se tensó cuando Riquelme, en medio de su explicación sobre la cesión de jugadores juveniles para representar a la Selección Argentina, comentó: "Nunca escuché que en la tele digan ‘que bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la Selección argentina’". Fue entonces cuando Fucks, sin dudarlo, lanzó un comentario que molestó visiblemente a Riquelme: "Prendé la tele entonces".

El tono desafiante del comentario no fue bien recibido por el presidente de Boca, quien rápidamente interrumpió la entrevista y se despidió de Sebastián Vignolo, conductor del programa, con una frase que dejó clara su incomodidad: "Si este señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar. Te mando un abrazo grande, Sebastián". Riquelme cerró el intercambio con una frase contundente: "A mí no me reta ni mi viejo", y abandonó el móvil.

chavo fucks riquelme.jfif

El incidente no pasó desapercibido en las redes sociales, donde rápidamente se viralizó el momento en que Riquelme se retiraba de la entrevista, y generó una gran cantidad de comentarios y memes sobre el cruce con Fucks.