Mariano Werner, después del sabotaje en el Turismo Carretera: "Me cortaron los brazos"

El de Paraná volvió a la pista luego del rápido trabajo de su gente en boxes, pero pudo remontar solo hasta el puesto 22 y no logró avanzar más lugares.

Esa situación le permitió a Julián Santero, también con Mustang, quedarse con el título, tras finalizar segundo la carrera detrás de Diego Ciantini.

Qué dijo Mariano Werner

“Hubo una mano que no debía estar. Nunca me imaginé que iban a hacer esto. Y fue algo programado porque fue a un lugar crítico del auto y taparon la toma adrede, no fue un papelito…El auto empezó a fallar y me di cuenta que me habían tapado la toma. Sin dudas que esto opaca la definición, me cortaron los brazos…”, dijo el conductor de Ford Mustang que prepara el Fadel Werner Competición.

“Siento tristeza y dolor de saber que podríamos haber retenido el título y que uno pretende definirlo en la pista, como corresponde. Lamentablemente quedamos en manos de algunos que hoy no tienen la posibilidad de pensar como uno hubiese querido”, agregó Werner, de 35 años.

“No es la primera vez que el público se acerca a la pista, porque hay mucha pasión, y uno piensa que siempre hay buenas intenciones”, sostuvo el entrerriano.

“Lo felicito a Santero y le digo que lo disfrute, porque lo más lindo de este deporte es ser campeón, y lo tienen merecido porque han trabajado bien. Esto no tiene que opacar los desempeños de cada uno”, cerró.

WERNER HABLÓ tras el incidente que le impidió ser CAMPEÓN de TC.mp4

La respuesta de Santero

La consagración de Santero, con otro Mustang, no es casualidad. El de Mendoza hizo siete podios en el año, ganó en Viedma y San Luis y casi siempre estuvo en el lote de arriba. Si bien la definición se vio empañada por el incidente que afectó a Werner, tuvo sus méritos para ganar el título.

“Es una locura, me cuesta hablar de la emoción. Si todos supieran lo que me rompí el culo para llegar hasta acá. Solo tengo palabras de agradecimiento, en especial para mi viejo. Hoy no vino porque sé que la iba a pasar mal, pero a él le debo el 90% de mi trayectoria. Desde que me compró mi 1° karting hasta terminar con el título del TC. Me enorgullece enormemente ser el 1° campeón de Mendoza en la categoría. Felicito a Werner que hizo un gran campeonato y él también hubiese sido un justo campeón. Quiero decirle a la gente que luche por sus sueños, como hice yo, porque pueden cumplirse”, declaró Santero.