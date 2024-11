Maronese - La Amistad, el plato fuerte de los octavos de final del Regional Amateur

El Celeste viene de conseguir 13 puntos en la primera etapa del certamen, obteniendo un número alto de victorias. Cayó en una sola oportunidad ante el Deportivo Roca y cerró el grupo con un empate ante el Carcelero.

"Como todos los partidos, sabemos que va a ser duro. Sabemos que los rivales tienen un plus con nosotros, que siempre nos quieren ganar, no me preguntes el por qué, pero siempre nos quieren ganar y nos quieren dejar afuera, así que tenemos que jugar contra eso también", afirmó el 1.

Por el lado del Dino, también logró 13 unidades en el grupo de neuquinos, con los mismos resultados que su próximo rival: cuatro victorias, un empate ante San Patricio y una sorpresiva derrota frente a Independiente de Neuquén.

Ambos planteles cuentan con planteles de jerarquía, nutridos con jugadores del Federa A. Cipolletti fue uno de los que más aportó, el Dino cuenta con cuatro del Albinegro, mientras que el Celeste con dos.

Esto lleva a que el encuentro del domingo sea de alguna manera entre conocidos. "Sí, estuvimos preguntándole a los chicos, y nos dijeron que se reforzaron bien, llevaron varios jugadores de Cipolletti. Así que es una prueba más, contamos con el plus ese que todos nos quieren ganar y lo tenemos que utilizar a favor nuestro", sostuvo.

Por diferencia de gol el mejor ubicado es el equipo de Jorge el Pulpo Lencina, por esa razón el Celeste cerrará la llave en el norte de Cipolletti. "Me da lo mismo, siempre es lindo terminar definiendo de local, pero es lo mismo. En realidad, básicamente hay que ganarles a todos. Así que de local o de visitante hay que ganar", opinó.

Los equipos, más allá de finalizar como líderes, además tienen las vallas menos vencidas. El arco de Nicolás Angellotti en seis encuentros solo recibió cuatro goles. "Trabajamos mucho el tema defensivo, aparte acá los partidos se ganan cuando tenés el arco en cero, puede pasar cualquier cosa, así que tratamos de pregonar el arco en cero y obviamente tratar de convertir", mencionó.

Para el arquero bonaerense es la primera incursión en la categoría. Viene de jugar en la tercera del futbol argentino, en la zona norte del país. Son varios en el plantel de Lencina los que vienen del Federal A. "Nunca había jugado el Regional, es la primera vez. La verdad que sí, es un desafío. Es un desafío porque yo vengo de Sarmiento de Chaco, quedamos afuera con Kimberley de Mar del Plata en la Reválida y cuando me llamaron, no lo dudé", afirmó.

"Uno siempre quiere jugar, quiere sentirse útil, por llamarlo de alguna manera, y eso te lo da el seguir jugando partidos", agregó el dueño del arco amigo.

La obligación para La Amistad es grande, ya son varias las campañas donde el ascenso es el objetivo. "La verdad, la institución es muy ordenada, no nos hace falta nada, estamos muy bien en el tema de las viviendas, de la comida, de todo. La verdad, eso ayuda mucho, tanto que solo te tenés que ocupar de jugar", expresó.

Angellotti entiende de la responsabilidad y obligaciones de la institución, sumado al peso que tiene la llave inicial de los cruces directos. "El mensaje para la gente es que nosotros queremos pelear el ascenso. Queremos estar en febrero en competencia todavía y obviamente que necesitamos el apoyo de ellos porque esto es un conjunto. La gente, los dirigentes, el club, nosotros necesitamos de todos y bueno, el apoyo de ellos nos viene siempre bien", concluyó.

Octavos de final en el Regional Amateur

De las zonas que involucraron a equipos de la Liga Confluencia y Lifune, solo clasificaron cuatro equipos. La Amistad, Argentinos del Norte por la Confluencia, Maronese y Don Bosco de Lifune.

Partidos 17 hs

Maronese – La Amistad

Arbitro: Luciano Tolosa

Argentinos del Norte – Estudiantes Unidos (Bariloche)

Arbitro: Leandro Gatica

Belgrano (Esquel) - Don Bosco

Arbitro: Maximiliano Álvarez