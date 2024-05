Martín Demichelis confesó por qué no hizo más cambios en la defensa ante Belgrano

Luego de la victoria que obtuvo el elenco, Demichelis habló con la prensa y mostró su felicidad por haber conseguido la victoria: " Feliz de haber hecho un partido muy completo, de principio a fin, en el que administramos muy bien las posiciones . Cualquier entrenador disfruta cuando el equipo está preciso, no está apresurado, cuando hay que mover y saber cómo y cuándo atacar. Disfruté mucho de cómo arrancaron y terminaron los chicos . Creo que pudimos haber convertido alguna más de las situaciones que tuvimos. Terminaron todos sanos, hicimos otra vez tres goles, Franco (Armani) terminó con la valla en cero… Hemos arrancado bien el torneo" .

En ese marco, también habló de la unión por la que pasa el equipo y los hinchas: "Cuando hay una sinergia entre los hinchas y el equipo, todo fluye. Este es un logro institucional de River. Desde el ingeniero que trabaja para que el césped esté bien hasta el jugador que da el pase a la red. Espero que todos sigamos disfrutando de esta gran fortaleza. Que los rivales sepan que cuando vienen acá no va a ser fácil, pero no empiecen a exigir que en todos los partidos River va a tener que hacer tres goles de local. No es así el fútbol argentino, todos los equipos son competitivos".