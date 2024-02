Martín Demichelis generó polémica entre dos ex Boca luego de criticar a Martínez

“No me voy a meter en el análisis del rival, no suelo hacerlo. Respeto y aprecio a Diego Martínez... pero si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores, seguramente no esté respetando la historia del club", aseguró post partido Martín Demichelis generando una gran polémica.

"Fue una frase desafortunada, lo abrazó y le metió una puñalada después. Eso no se hace. Con un colega no se hace eso. Si vos empezás elogiando a Martínez después no podés decir lo que dijiste", aseguró el ex arquero.

Qué dijo Cristian Traverso sobre la frase de Martín Demichelis

Por su parte, Cristian Traverso, también volcó su apoyo al técnico xeneize mediante una publicación en redes sociales. Recordando la final de la Copa Libertadores 2001, en la que Boca se consagró campeón con siete jugadores de marca, Traverso desafió a los críticos, destacando que se puede ganar utilizando una estrategia defensiva.

Demichelis 2.jpg El posteo de Cristian Traverso contra Martín Demichelis

"Les recuerdo a los detractores que esa Copa la ganamos con siete jugadores de marca!!!, escribió el ex Campeón del Mundo con Boca. En la foto se puede ver a la formación completa del equipo de ese Boca que salió campeón que formó con: Óscar Córdoba; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Aníbal Matellán, Clemente Rodríguez; Javier Villarreal, Chicho Serna, Cristian Traverso; Juan Román Riquelme, Walter Gaitán; Marcelo Delgado.