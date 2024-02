Oscar Ruggeri y la fuerte discusión con Morena Beltrán por el River - Boca

El empate entre Boca y River terminó generando una gran pelea entre la periodista y el ex futbolista en medio del programa F90.

Ruggeri 1.jpg

En el programa F90 de ESPN, conducido por el Pollo Vignolo, la periodista Morena Beltrán y el exjugador Oscar Ruggeri protagonizaron un intenso intercambio de opiniones sobre el desempeño de ambos equipos. Beltrán defendió la actuación de Boca, argumentando que el equipo no estaba lejos de la victoria. "A mí me pareció un partido parejo, en ningún momento me pareció ni superior Boca, ni superior River. Sí River, en el inicio del primer tiempo, y en el inicio del segundo tiempo, fue mejor", expresó la periodista.