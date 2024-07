Martín Demichelis no seguirá en River: el comunicado del club

"Micho" asumió como director técnico de River Plate el 16 de noviembre de 2022. Desde su arribo, fue campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2023 , un campeonato que ganó de punta a punta. Sin embargo, ese nivel no se replicó en los torneos venideros.

Su último encuentro en el banco Millonario será este domingo 28 de julio frente a Sarmiento. El partido se disputará desde las 18.30 en el estadio Monumental de Núñez, en un encuentro válido por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El comunicado de River en las redes sociales

"A partir de una decisión tomada de común acuerdo con las máximas autoridades del Club, Martín Demichelis ha dejado su cargo de entrenador del plantel profesional. Dirigirá este domingo su último partido como entrenador del primer equipo.

River Plate agradece a Demichelis por su enorme profesionalismo, compromiso y respeto a nuestra camiseta, y los tres títulos obtenidos. Asimismo, les desea tanto a él como a los integrantes de su cuerpo técnico todos los éxitos en los siguientes pasos de su carrera".

¿Cómo llegó River a esta situación?

Pese a tener un plantel largo y contar con variantes. Demichelis nunca encontró un once titular que resultara confiable en lo que va del año. Quedan muy lejos aquellos buenos momentos que lo llevaron a obtener la Liga Profesional en el primer semestre de 2023.

La crisis en River no se puede entender sin mencionar el famoso "off the récord" en el que el técnico criticó a los referentes y que derivó en la salida del capitán Enzo Pérez a fin de año.

River perdió a su referente y también a De La Cruz, el mejor futbolista que tenía. Gastó mucho en los distintos mercados de pases pero los refuerzos no han rendido, e incluso algunos futbolistas bajaron considerablemente su nivel.

Las críticas al entrenador generaron algo poco habitual como la discusión entre los hinchas cuando el club de Núñez juega de local. Quienes son más críticos de Demichelis quieren que se vaya hace tiempo y los que lo bancan son cada vez menos.

La advertencia que había recibido Martín Demichelis

Martín Demichelis había recibido otra dura advertencia de los hinchas de River Plate, pero esta vez fue un pedido más personal. Los fanáticos del Millonario escribieron “renunciá Demichelis” en una pared en frente de la casa del D.T.

El referente del cuerpo técnico riverplatense atravesaba un momento complicado al mando de la Banda de Núñez, las irregularidades en los resultados deportivos generaron el silbido constante de los seguidores del elenco porteño.