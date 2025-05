Martín Demichelis respondió a las críticas de Rodolfo D'onofrio y reveló qué le dijo cuando se fue de River

El cruce entre Martín Demichelis y Rodolfo D’Onofrio , exentrenador y expresidente de River respectivamente, sumó un nuevo capítulo este fin de semana tras la victoria del Millonario en el Superclásico. Si bien ya no dirige en Núñez, el actual DT de Rayados de Monterrey fue consultado sobre las fuertes críticas que recibió de D’Onofrio en una entrevista reciente. Su respuesta, aunque mesurada, dejó en claro que el tema no le pasó desapercibido.

En conferencia de prensa previa al partido de su equipo en México, Demichelis fue interpelado por un periodista sobre el impacto de los dichos del expresidente. Lejos de esquivar la pregunta, el exdefensor respondió con una frase cargada de sutileza y un tono que combinó firmeza con diplomacia: “¿Qué escuchaste de River? ¿Lo que dijo el expresidente? ¿Te preocupa lo que dijo Rodolfo D'Onofrio? Mirá, si te preocupa lo que dijo Rodolfo D'Onofrio... ¿Qué te puedo decir de Rodolfo D'Onofrio? Me quedo con el Rodolfo D'Onofrio que me escribió dos mensajes espectaculares, dándome la bienvenida al club y dándome la despedida el día en que me fui. Esos dos mensajes en mi WhatsApp me los llevo a la tumba. Con ese Rodolfo D'Onofrio me quedo”.