Martín Demichelis se plantó y tomó una decisión de cara al partido de Racing

Es que a pesar de la importancia del partido frente a la Academia, la realidad es que River no juega por nada más que engrosar el abultado promedio que ya tiene, debido que al ser campeón, el conjunto de Núñez ya está clasificado a la próxima Copa Libertadores del año que viene.

Sin embargo, el director técnico de River decidió que los habituales titulares jueguen desde el inicio en el partido de hoy, para así darles rodaje. Esta decisión se debe a que el partido del fin de semana pasado frente a Rosario Central no jugó ninguno de los futbolistas con más minutos en el torneo. Entre los 11 que pondrá destaca la presencia de Enzo Pérez y Nacho Fernández, quienes más edad tienen entre los titulares y que más de uno podría pensar que serían los jugadores a resguardar.

Sin embargo, no fue la única decisión particular que tuvo Martín Demichelis, sino que además decidió que los jugadores no concentraran, por ende pasaron la noche previa al partido en su casa y se reunirán este viernes en el estadio directamente. Esta medida se utiliza habitualmente en Europa, sin embargo, es algo inédito en el fútbol argentino, que acostumbra a concentrar a los jugadores un día antes del partido para evitar cualquier distracción.