Más que dos: qué jugadores de Independiente fueron a la fiesta del yate y por qué no los separaron

Sin embargo el periodista Pablo Carrozza reveló en sus redes sociales que la cantidad de jugadores del "rey de copas" presentes en la fiesta fueron más. Felipe Loyola, Kevin Lomónaco e Ignacio Maestro Puch asistieron a la celebración que hicieron embarcados tras la victoria ante Lanús por el torneo doméstico. Para respaldar su información, Carrozza compartió imágenes y videos.

Yate Independiente.mp4

Este sábado a las 19.30 el equipo que entrena Julio Vaccari tendrá una nueva batalla para mantenerse en la mitad de tabla de la LPF y lo hará sin la presencia de Pellegrino y Tarzia que no fueron afectados a la lista. Sin embargo si están convocados los otros jugadores involucrados en el polémico caso. Una de las incógnitas que hay en la previa al encuentro es cómo reaccionará la hinchada en el estadio ante lo sucedido.

Convocados Independiente.jpg

El comunicado de Independiente sobre Joaquín Laso que enfureció a los hinchas

Independiente anunció oficialmente un acuerdo con el representante de Joaquín Laso para saldar la deuda de 84,000 dólares, acumulada desde 2021. Tras confirmar este acuerdo en redes sociales, el club indicó que el jugador estará nuevamente disponible para el cuerpo técnico en los próximos partidos.

Este conflicto, heredado de la administración de Hugo Moyano, se solucionará con un nuevo plan de pagos a formalizar la próxima semana. “Queremos informarles a los socios, socias, hinchas y simpatizantes que hemos alcanzado un acuerdo de palabra con la representación del futbolista Joaquín Laso para rubricar la semana entrante un nuevo plan de pagos que cancele la deuda existente”, anunciaron.

“Es importante destacar el esfuerzo realizado por el jugador para solucionar el conflicto y encontrarse nuevamente a disposición del cuerpo técnico para ser considerado en los encuentros por disputar en la Liga Profesional de Fútbol”, cierra el comunicado.

Joaquin laso indpendiente.jpg

Sin embargo, la recepción por parte de los hinchas no fue la mejor debido a que Laso es uno de los jugadores más criticados del plantel debido a su rendimiento durante este 2024. En ese sentido, el futbolista también había tenido declaraciones polémicas sobre su futuro en el club.

“Si sumo me quedo, sino no. No voy a estar haciendo lobby de esto o de lo otro. Si el técnico de turno cree que me va a usar, que me necesita y cree que puedo ayudar estando adentro de la cancha o en el plantel, me quedo y lo arreglamos”, había expresado el jugador.

El defensor central opinó sobre el panorama actual de los hinchas del club: “Es entendible que la gente de Independiente quiere alegrías, quiere cosas, quiere que el equipo le dé, y hace tiempo que no viene pasando. No tenemos nosotros la culpa de hace 20 años”. El marcador central agregó: “Por esa impaciencia hemos terminado alejando a gente que por ahí necesitaba un poco más de tiempo. Eso es lo que a veces pido pero no como queja, sino como un llamado a repensarlo”.