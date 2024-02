Matías Carrera, el regreso a Cipolletti y la importancia de su familia

Matías Carrera es uno de los refuerzos que llegó al Albinegro de Gustavo Noto en la pretemporada. El defensor ya es un conocido de la casa y sabe lo que es vestir la camiseta de Cipolletti . "Somos de acá y nos vinimos de vacaciones, había algunas propuestas y no se lograban cerrar. Nos llamaron del club y sin haberlo pensado antes, ni haber tenido un acercamiento desde el club, ni mucho menos haber hablado con la familia la posibilidad de volver, después de la llamada, se nos dibujaron sonrisas en la cara", dijo a LM sobre su vuelta a la institución.

El jugador de 27 años pasó los últimos dos años en Chile, jugando para Deportes Iquique, equipo que militó en la segunda división de aquel país. "La verdad que en Chile tuve dos años muy buenos en cuanto a lo personal. Deportivamente, en el primer año no nos fue tan bien y el año pasado sí, logramos ascender a la primera división. Fue un momento muy lindo y vivirlo en familia fue hermoso", comentó.

Matías Carrera - Familia.jpeg

Matías estuvo en Cipolletti desde 2015 y jugó hasta el 2021, cuando Cipolletti alcanzó los cuartos de final ante Chaco For Ever. Hoy regresa a su ciudad, pero no solo por la parte deportiva. "Vamos a poder estar cerca de la familia, fuimos papás con mi esposa, tenemos dos nenas mellizas de 11 meses. Entonces que puedan estar con la familia, compartir acá y que puedan disfrutar de ellas, era algo que nos entusiasmó mucho", contó orgulloso.