Maxi López disparó contra Mauro Icardi y avisó: "Hay una charla pendiente"

Maxi López habló sobre el escándalo de Mauro Icardi

Al ser consultado sobre los chats filtrados en los que Icardi lo acusa de no hacerse cargo económicamente de sus hijos y lo insulta con términos despectivos, Maxi fue tajante: "No vi nada de los chats. No pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace", respondió con calma, evitando profundizar en la controversia.