Mercado de pases: cuánto pide Independiente Rivadavia por Sebastián Villa

Boca busca a su primer refuerzo en el mercado de pases, aunque el dinero podría superar las expectativas.

Daniel Vila , presidente de Independiente Rivadavia , le puso precio al delantero colombiano Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan con un regreso a Boca y lanzó un mensaje directo a Juan Román Riquelme por la falta de contactos formales entre los clubes.

"Sebastián hoy tiene una tasación de 10 millones de dólares. Por el momento que está pasando el jugador, por lo que ha hecho, por lo que representa para la institución y por cómo cambió su estilo de juego", afirmó el dirigente en una entrevista con Picado TV.

Vila también reveló que el delantero colombiano cuenta con una cláusula de rescisión "confidencial" y de un valor inferior, aunque remarcó que la postura del club mendocino es transferirlo por la cifra que fijaron: "El club ha tasado en eso al jugador", sostuvo.

Además, Vila expresó su malestar por la ausencia de una comunicación oficial desde Boca y dejó una frase dirigida a la conducción encabezada por Riquelme: "Me gusta que, cuando entran a mi casa, me toquen el timbre. No me gusta que se me metan por la ventana".

Pese a ello, el presidente dejó abierta la posibilidad de una salida en este mercado de pases y aseguró que respetarán la voluntad del futbolista.

Sebastián Villa IRM Portada La sugestiva publicación de Sebastián Villa en redes sociales.

"No hay que cortarle la carrera al jugador. Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir la puerta para que así lo haga", señaló en América TV. "Hay un compromiso de palabra con Sebastián", agregó.

Las declaraciones llegaron después de un sugestivo mensaje publicado por Villa en sus redes sociales, cuando el extremo compartió una foto con la camiseta de Independiente Rivadavia acompañada por emojis de ojos, una sonrisa, un avión y dos corazones, uno azul y otro amarillo, lo que reavivó las especulaciones sobre su regreso al "Xeneize".

Aunque no hubo avances oficiales entre las instituciones, desde hace tiempo existen contactos entre Boca y el entorno del colombiano, quien ya manifestó internamente su deseo de volver a vestir la camiseta azul y oro.

Mercado de pases: ¿y los refuerzos de River?

Tigres negó haber recibido una oferta de River por Ángel Correa y aseguró que el delantero argentino seguirá siendo una pieza clave dentro del proyecto deportivo del club mexicano.

Carlos Valenzuela, vicepresidente de la institución de Nuevo León, descartó cualquier contacto formal por parte del Millonario, pese a las versiones que indican que las conversaciones con el futbolista están avanzadas.

Mientras en Núñez mantienen el optimismo y trabajan en la posibilidad de concretar la incorporación del campeón del mundo, especialmente tras los avances registrados en las negociaciones contractuales, desde México intentaron bajar la expectativa sobre una posible transferencia.

Según trascendió, River está dispuesto a igualar los ingresos que Correa percibe actualmente y ofrecerle un vínculo de largo plazo, aunque todavía debe alcanzar un acuerdo con Tigres.

Ángel Correa

“Ángel es parte fundamental del esquema de Guido hoy, Ángel es fundamental para la institución y realmente nosotros contamos con él. Nadie se ha acercado con nosotros, ni River, ni nadie, ni ninguna institución. Hoy se queda solamente en un rumor y Ángel es parte del club”, afirmó Valenzuela.

A pesar de esa postura, River continúa atento a la situación y analiza la posibilidad de acercarse a las pretensiones económicas del conjunto mexicano.

Tigres pagó 9,5 millones de euros por el pase del atacante y la intención de sus dirigentes es recuperar, como mínimo, esa inversión para evaluar una eventual salida.

La operación se ajusta al perfil de incorporaciones que busca River. Tal como explicó el secretario general Stefano Di Carlo, la idea es sumar futbolistas de jerarquía, experiencia internacional y trayectoria comprobada, características que Correa reúne tras más de diez años en el Atlético de Madrid.

El rosarino atraviesa además un gran momento futbolístico. En su primera temporada con Tigres disputó 54 partidos, convirtió 23 goles y aportó 13 asistencias, consolidándose como una de las principales figuras de la Liga MX y uno de los referentes de un equipo que compitió por todos los títulos. Ese rendimiento es uno de los principales motivos por los que su salida aparece hoy como una negociación compleja para River.