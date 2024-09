Messi faltó al entrenamiento del Inter Miami y encendió las alarmas

El jugador argentino campeón del mundo aún no ha podido volver a las canchas desde su lesión en la final de la Copa América.

La duda surgió cuando Messi no formó parte de la práctica grupal dirigida por Gerardo Martino. Desde entonces, los medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que el astro argentino no estuviera listo para el partido del próximo fin de semana. Sin embargo, según informó el diario Olé y otras fuentes cercanas al equipo, la ausencia de Messi en el entrenamiento no estuvo relacionada con su tobillo, sino con un cuadro gripal. El delantero presentó una afección en la garganta que le impidió entrenar con normalidad, aunque su recuperación de la lesión avanza positivamente.